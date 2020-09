Jeep Grand Wagoneer Concept barst los

Jeep heeft in de Verenigde Staten het doek verwijderd van een interessante voorbode. We hebben het over de Grand Wagoneer Concept, een zeer productierijpe vooruitblik op een nieuw vlaggenschip van Jeep!

De Wagoneer is terug! Jeep blaast de aanduiding die het onder meer gebruikte voor een luxueuze variant van de Cherokee, maar die vooral bekend is van de Grand Wagoneer (SJ), nieuw leven in. Althans, zeer binnenkort. Het merk presenteert de Grand Wagoneer Concept, maar hoewel dat officieel nog een studiemodel is, zal de definitieve productieversie er slechts op detailniveau van verschillen!

De Grand Wagoneer Concept heeft een net als zijn illustere voorganger (SJ) een stoere vormgeving waarbij hoekige vormen de boventoon voeren. Het nagenoeg productierijpe studiemodel heeft platte ledkijkers die een relatief platte en uit zeven elementen opgebouwde grille flankeren. Bovenop de neus staat trots de aanduiding Wagoneer. Ook aan de achterzijde is de verlichting erg plat en zelfs relatief eenvoudig. Het geheel doet zelfs enigszins denken aan de bilpartij van stalgenoot Dodge Durango. Ook hier steekt Jeep niet onder stoelen of banken om welk model het gaat. Over nagenoeg de gehele breedte van de hoekige bilpartij is modelnaam Grand Wagoneer te lezen. Opvallend is het in het in een contrasterende kleur uitgevoerde dak, een element dat we bij grote Jeeps zelden gezien hebben. Over de gehele linie heeft Jeep in de koets van de de Grand Wagoneer Concept opvallend weinig verwijzingen naar de Wagoneer (SJ) verwerkt.

Ook het binnenste van de Jeep Grand Wagoneer Concept is opvallend modern. Het stoere interieur, compleet met een met knoppen bezaaid tweespaaks stuurwiel, is volgepompt met digitale schermen. Niet alleen is het instrumentarium volledig uit een 12,3-inch scherm opgebouwd, ook in de middentunnel plaatst Jeep displays. Het bovenste exemplaar, dat vergezeld wordt door een reeks sneltoetsen, is het infotainmentsysteem. Eronder een tweede scherm waarmee onder meer de stoelverstelling te regelen valt. Opvallend is het 10,3-inch grote display dat de middels een brede middentunnel van de bestuurder gescheiden bijrijder voor zich heeft. Ook op dit scherm vallen zaken als de navigatie waar te nemen. Ook de achterpassagiers hebben aan schermen geen gebrek. Niet alleen vinden we hier twee schermen waarop je bijvoorbeeld een film kunt kijken, tussen de twee stoelen in is een derde scherm geplaatst waarmee zaken als klimaatregeling valt te bedienen. Zeven displays in totaal. Niet gek.

Onder de kap van dit studiemodel ligt een plug-in hybride aandrijflijn waar Jeep nog maar weinig over vrijgeeft. Reken in ieder geval ook op een stel conventionele zes- en achtcilinders in V-formatie. Eenmaal op de markt, reken op een Amerikaanse marktintroductie in de tweede helft van 2021, moet de Grand Wagoneer het opnemen tegen auto's als de Ford Expedition, Lincoln Navigator en Chevrolet Tahoe. Het is niet aannemelijk dat de Grand Wagoneer ook naar Nederland komt. Zeg echter nooit nooit...