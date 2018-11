Jeep Gladiator nu wél officieel

De Amerikaanse markt zit al ontzettend lang smekend op zijn knietjes voor de komst van een pick-up van Jeep. Er gingen al tijden geruchten dat het er toch echt een keer van ging komen en nu is het moment daar dat de wereld eindelijk kennismaakt met een Jeep-met-open-laadbak: deze Gladiator.

Jeep noemt zijn Gladiator de meest capabele pick-up op de Amerikaanse automarkt. Die claim lijkt niet ongegrond. De auto deelt zijn basis namelijk met de Wrangler, een auto die erom bekendstaat offroadcapaciteiten voorrang te geven over comfort. Dat betekent dat ook de Gladiator gebruikmaakt van een ladderchassis en dat zaken als de, overigens ogenschijnlijk eenvoudig uitneembare portieren, vervaardigd zijn uit aluminium. Ook de voorschermen, grote delen van de achterzijde én de motorkap zijn van dat lichtgewicht materiaal gemaakt. De wielbasis van de Gladiator is 50 centimeter langer dan die van de 'lange' versie van de Wrangler.

Net als de Wranger is ook deze Gladiator leverbaar met een softtop, een exemplaar dat helemaal open kan! De laadbak van de Gladiator is zo'n 1,5 meter diep. Is dat niet genoeg? Geen zorgen, je kunt de achterbank platgooien om meer opbergruimte te creëren.

In het interieur komen we het bekende Wrangler-binnenste tegen en dat betekent dat ook hier optioneel een 7-inch scherm in het instrumentarium komt. Het infotainmentsysteem met standaard eveneens 7-inch, al is tegen betaling een groter, 8,4-inch grote unit beschikbaar.

Op de motorenlijst zet Jeep zoals verwacht de 3,6-liter grote Pentastar V6, een blok dat goed is voor 288 pk en 352 Nm koppel Het blok is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of aan een achttrapsautomaat. Over de viercilinder die Jeep in de Wrangler levert, wordt met geen woord gerept. Vanaf 2020 kan de Amerikaanse klant ook een dieselmotor bestellen, een 3,0-liter groot exemplaar dat zo'n 265 pk en 600 Nm krachtig is. De handbak is hier niet op aan te sluiten.

De Gladiator wordt gebouwd in Jeeps fabriek in het in de Amerikaanse staat Ohio gelegen Toledo. In het tweede kwartaal van volgend jaar staat hij in de Amerikaanse showrooms. De Gladiator komt ook naar Europa. Specificaties van de Europese variant, worden pas in 2020 vrijgegeven. Mogelijkerwijs lepelt Jeep de vierpitter dan wél in zijn nieuwste model.

Built in Toledo, Ohio, the all-new 2020 Jeep Gladiator arrives in U.S. showrooms in the second quarter of 2019.

Jeep's pick-ups

Deze Gladiator is heus niet de eerste pick-up van Jeep, maar wel de eerste na jarenlange afwezigheid van een dergelijke carrosserievariant. Als we kijken naar het verleden van Jeep, dan waren onder andere namen als Scrambler, Comanche en Gladiator tegen. Begin jaren zestig werd de Gladiator op de markt gebracht, een model dat verspreid over diverse merken binnen het moederbedrijf tot de tweede helft van de jaren tachtig werd gebouwd. In de vorm van de Comanche werd tussen 1985 en 1992 een pick-upversie van de Cherokee geleverd. Dan is er nog de CJ-8, een in 1981 gelanceerde variant van de CJ-7 met een relatief kleine laadbak. De naam Gladiator werd in 2005 nog geplakt op een concept-car die vooruitblikte op de komst van een nieuwe pick-up.