Jeep Gladiator krijgt Hellcat-kracht

Het in Texas gevestigde Hennessey Performance schuift de Hennessey Goliath 6x6 naar voren, een heftige creatie in de stijl van de in 2016 gepresenteerde Velociraptor 6x6. Waar die laatste in feite een aangepaste Ford F-150 was, is deze Goliath 6x6 een Chevrolet Silverado met zes wielen. De bijzondere verschijning staat 20,3 centimeter hoger op zijn poten dan normaal, heeft uiteraard een verlengde laadbak én staat op 37 inch dikke offroad-banden van BFG. De vanafprijs: minimaal € 335.000... Slik. Hennessey Peformance gaat slechts 24 exemplaren bouwen.

1.000 pk

De tweede op een andere manier zeer heftige nieuwkomer van Hennessey Performance, is deze Hennessey Maximus 1000. Het getal in zijn naam geeft al aan hoe krachtig deze opgepompte Jeep Gladiator is. Inderdaad: 1.000 pk. Dat vermogen is afkomstig uit een 6,2-liter Hellcat-V8 waar Hennessey Performance zelf nog aan gesleuteld heeft. De Maximus 1000 staat op 20-inch lichtmetaal, heeft speciale offroad-banden, aangepaste bumpers, een nieuw uitlaatsysteem en staat dankzij een set offroad-veren nog eens 15 centimeter hoger op z'n poten. Het prijskaartje: net geen € 180.000. Evenals van de Goliath 6x6 worden hier ook slechts 24 exemplaren van gebouwd.