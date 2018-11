Jeep Gladiator gelekt

Enkele dagen geleden wisten de Jeep-adepten van JeepScramblerForum.com uit te vogelen dat de op stapel staande pick-up van Jeep niet Scrambler, maar Gladiator zal gaan heten. Vandaag is het JeepGladiatorForum.com - dat vervolgens snel is opgezet - dat afbeeldingen heeft opgedoken van de auto waar die historisch verantwoorde naam op wordt geplakt.

De Gladiator is een pick-up die zijn ladderchassis én technische basis deelt met de Wrangler. Volgens tevens op internet gelekte informatie zijn de treincapaciteiten van de auto volgens zijn scheppers van een uitzonderlijk hoog niveau. De auto moet tot water met een diepte van tot 76 centimeter kunnen waden en kan tot 3.470 kilo trekken. Het laadvermogen ligt op 725 kilo. De auto is leverbaar met een softtop en net als bij de Wrangler zijn veel zaken van aluminium gemaakt.

Op de motorenlijst staan de bekende 3,6-liter grote Pentastar V6 die zowel met handbak als met automatische achtbak te krijgen is. Daarnaast levert Jeep een 3,0-liter grote dieselmotor die altijd gekoppeld is aan de achttrapsautomaat.

Op alle informatie zullen we nog even moeten wachten. Later deze maand beleeft de auto zijn debuut tijdens de Los Angeles Auto Show.

Naamgeving

De modelnaam van Jeeps op de Wrangler gebaseerde pick-up, die straks in Los Angeles aan het grote publiek wordt getoond, was voorheen nog onbekend. Als we kijken naar het verleden van Jeep, dan waren onder andere de namen Scrambler, Comanche en Gladiator mogelijk. Begin jaren zestig werd de Gladiator op de markt gebracht, een model dat verspreid over diverse merken binnen het moederbedrijf tot de tweede helft van de jaren tachtig werd gebouwd. In de vorm van de Comanche werd tussen 1985 en 1992 een pick-upversie van de Cherokee geleverd. Dan is er nog de CJ-8, een in 1981 gelanceerde variant van de CJ-7 met een relatief kleine laadbak. Op die auto was het Scrambler-pakket te bestellen, iets wat veel klanten dan ook deden en wat de CJ-8 uiteindelijk de bijnaam 'Scrambler' gaf. Gladiator blijkt gewonnen te hebben. Die naam werd in 2005 nog geplakt op een concept-car die vooruitblikte op de komst van een nieuwe pick-up.