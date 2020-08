Jeep Gladiator als avontuurlijke Farout Concept

Elk jaar organiseert de Amerikaanse Red Rock 4-Wheelers-offroadclub in april de Moab Jeep Safari, een evenement waarbij Jeep-liefhebbers in het in de Amerikaanse staat Utah gelegen Moab bijeenkomen om elkaars auto te bewonderen én om diverse beproevingen met hun Jeeps af te leggen. Jeep zelf is er traditioneel van de partij en brengt veelal diverse opvallende concept-cars mee naar het evenement. Dat feestje ging dit jaar uit angst voor verdere verspreiding van het Covid-19-virus niet door en dat betekent dat Jeep zijn nieuwe waar op een later moment moet presenteren. Vandaag maken we kennis met de Jeep Gladiator Farout Concept, een wel heel heftige variant van de Gladiator.

Met de Gladiator Farout Concept gaat Jeep verder waar het vorig jaar tijdens de Moab Jeep Safari met de daar gepresenteerde Wayout Concept was gebleven. De Farout Concept is voorzien van de voor de Amerikaanse markt nieuwe 3.0-V6-dieselmotor, maar dat is niet het meest bijzondere aan dit studiemodel. Bovenop de dichte laadbak van de Gladiator heeft Jeep namelijk onder meer een uitklapbare daktent geplaatst. In uitgeklapte vorm ontvouwt zich een bijna vijf meter lange en 2,3 meter hoge tent op het dak van de avonturier, groot genoeg voor vier personen. Het interieur van de Gladiator is volgens Jeep met hout afgewerkt en dat maakt het binnenste voor een dergelijk offroadgevaarte waarschijnlijk opvallend gezellig. Jeep spreekt van de aanwezigheid van kastjes, een oven, een koelkast en er is zelfs plek voor een tafeltje.

De Farout Concept staat op een liftkit die de Gladiator 5 centimeter hoger op zijn poten zet dan de standaardversie. Om de 17-inch wielen zijn 37 inch hoge offroadbanden gevouwen. De spannende Jeep beschikt over een speciale stalen voorbumper met een lier en heeft aangepaste veren en dempers. Ongetwijfeld is een fors deel van de accessoires straks in de Mopar-catalogus van Jeep terug te vinden.