Jeep Gladiator alleen met dieselmotor voor Europa

Met de Gladiator wist Jeep zijn modellengamma uit te breiden met een in de Verenigde Staten potentieel zeer succesvol model. Volgend jaar komt de auto ook naar Europa, en nu weten we meer over wat die versie gaat aandrijven.

De in november vorig jaar in de Verenigde Staten gepresenteerde Jeep Gladiator, komt volgend jaar naar Europa. Dat was al bekend, maar we weten nu ook dat we het in ons werelddeel straks met slechts één motorversie moeten doen.

Waar Jeep de Wrangler in het thuisland en straks in markten als het Midden-Oosten onder andere levert met een 288 pk en 352 Nm sterke 3,6-liter Pentastar V6 benzinemotor, kan de Europese consument straks alleen kiezen voor een 3,0-liter grote V6 dieselmotor, een blok dat 265 pk en 600 Nm levert en dat altijd is gekoppeld aan een achttraps automaat.

De Gladiator is een pick-up op basis van de Wrangler. Onderhuids vinden we dus hetzelfde ladderchassis, al is de wielbasis van de Wrangler maar liefst een halve meter langer dan die van de vijfdeursversie van de Wrangler. De laadbak heeft een diepte van 1,2 meter. Specifieke informatie voor de Nederlandse markt, volgt spoedig.