Jeep Compass krijgt nieuw interieur

Jeep staat op het punt om de vier jaar oude Compass een facelift te geven. Eerder konden we het exterieur van de vernieuwde Jeep Compass via de onofficiële kanalen al bekijken. Nu is het Jeep zelf dat een eerste levensteken van de aangescherpte Compass geeft. Voor het eerst zien we ook wat er in het interieur wordt gewijzigd.

Hoewel de huidige generatie van de Jeep Compass pas sinds 2017 op de Europese markt is, is het model zelf een jaartje ouder. Jeep werkt achter de schermen al even aan een gefacelifte Compass. In China doken begin deze maand de eerste foto's van de vernieuwde Compass op. Die set afbeeldingen ging hand in hand met een interieurfoto waarop niets nieuws te zien was. Jeep heeft nu zelf een stel teaserplaten van de gefacelifte Compass vrijgegeven waar wél een nieuw interieur op te zien is.

Het anno 2020 iets verouderd ogende Compass-binnenste wordt compleet vernieuwd. Zo wordt het complete deel dat zich voor de bijrijder bevindt, vervangen door een nieuw tweelaags opgebouwd geheel met nieuwe, hoekiger ontworpen ventilatieroosters. Het dashboard lijkt over de gehele breedte ten dele bedekt te worden met zachte materialen. Ook gaat de middenconsole op de schop. Het in het dashboard geïntegreerde display dat bij het infotainmentsysteem hoort, wordt gewisseld voor een nieuw scherm dat enigszins uit het dashboard steekt. Eronder zien we een stel nieuwe fysieke knoppen. Een ervan is momenteel in een knoppeneiland lager op de middenconsole ondergebracht. Ook nieuw: de ventilatieroosters onder het infotainmentsysteem. Ter linkerzijde van de rits fysieke knoppen plaatst Jeep een nieuwe startknop. Momenteel zit deze nog op de plek waar je voorheen een contactsleutel in zou prikken, direct naast de stuurkolom dus.

De achterkant van de vernieuwde Jeep Compass blijft nog even in nevelen gehuld. Wel weten we dat de SUV een vernieuwde snuit met nieuwe, plattere koplampen krijgt. Onderaan het front hangt een compleet nieuwe voorbumper. Aan de motoren wordt waarschijnlijk niet gesleuteld en dat betekent dat de 130 pk en 150 pk sterke 1.3T's en de plug-in hybride 4xe gewoon blijven zoals ze zijn. Of en wanneer de Jeep Compass in Europa de wijzigingen ondergaat, zal nog moeten blijken.