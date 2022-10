Jeep CJ Surge Concept: toekomst van klassieke Jeeps?

Jeep is aardig overstag aan het gaan als het aankomt op elektrische aandrijving. In Europa maken we binnenkort kennis met de volledig elektrische Jeep Avenger en er zitten nog meer volledig elektrische nieuwe Jeeps in het vat. De Amerikanen zijn hun verleden echter niet vergeten. Het ziet maar wat graag zijn iconische CJ (Civilian Jeep) voortleven in een tijd waarin de brandstofmotor het onderspit moet delven. Met deze Jeep CJ Surge Concept laat het zien hoe de CJ toekomst heeft als er meer laadstations dan tankstations zijn.

Jeep nam een uit de jaren 50 stammende CJ, die behalve met een vierpitter (zoals de oer-Jeep) ook met zescilinders en met een V8 leverbaar was, en hing er een elektromotor in. Een 272 pk sterk exemplaar, om precies te zijn. Achter de twee sportstoelen in de CJ Surge Concept liggen 24 lithium-ion-accu's verborgen die de elektromotor van levenslust voorzien. Wat die voor actieradius mogelijk maken, houdt Jeep nog in het midden. Wel weten we dat krachten naar alle vier de wielen gaan, zoals het ook hoort in een CJ. Ook heeft de CJ Surge Concept een automaat en een tussenbak met twee trappen, dus waarschijnlijk gaat-ie niet alleen rap van zijn plek, maar is er ook nog een heel behoorlijke topsnelheid mee te halen.

Vanzelfsprekend is het feestje niet compleet zonder de nodige uiterlijke aankleding. Mopar, de aftermarket- en tuningdivisie van Stellantis' Amerikaanse merken, heeft zich op de CJ uit mogen leven. De CJ heeft behalve moderne sportstoelen onder meer extra brede wielkasten, 18-inch 'Black Rhino' gespoten wielen met 35-inch offroadbanden, moderne bumpers met vooraan een lier en mistlampen erin, en een speciale rolkooi.

De Jeep CJ Surge Concept is meer dan een eenmalige vingeroefening voor Mopar. Het is een studiemodel waarmee men inzicht wilde verwerven in het inbouwen van een elektrische aandrijflijn in klassieke auto's. Dikke kans dat er vroeg of laat dus meerdere EV-conversiekits aangeboden wordt door Mopar voor diverse klassieke modellen van Jeep, maar ook Chrysler, Dodge en Ram.