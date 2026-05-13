Jeep Avenger vernieuwd: nieuwe looks maar vooral herkenbaar

De Jeep Avenger is vernieuwd. Hij krijgt een verlichte grille, vernieuwde verlichting en nieuwe bumpers. Goed nieuws: hij is niet duurder dan het origineel.

Onlangs kon AutoWeek je de vernieuwde Jeep Avenger al laten zien. De opgefriste Avenger werd in Brazilië aan het lokale publiek voorgesteld en nu trekt Jeep het doek van de Europese versie. Die verschilt op geen enkel vlak van de Zuid-Amerikaanse variant. Dat betekent dat de Jeep Avenger ook bij ons vernieuwde koplampen en nieuwe bumpers krijgt. Ook hier geldt dat de zeven sleuven die als grille moeten doorgaan, voortaan zijn verlicht. De 4xe-versies herken je aan rode accenten in het front. Interessant: Jeep maakt melding van 'extra optimalisaties', waaronder aan de sluiting en afdichting van de achterklep.

Jeep brengt nieuwe lichtmetalen wielen en een tweetal nieuwe kleuren naar de Avenger: Forest en Bamboo. Voor het eerst zien we het interieur van de vernieuwde Jeep Avenger. Aan de vormgeving daarvan verandert niets. Wel zijn de deurpanelen voortaan uitgevoerd in 'zachter materiaal'. Fijn voor wie graag paneeltjes induwt. Het onderste deel van het dashboard profiteert van de komst van een gewatteerd inzetstuk. Voor de detailfans: de Selec Terrain-knop is voortaan in het rood uitgevoerd en heeft in de middentunnel van plek geruild met de knop van de elektronische handrem. Voortaan is de Avenger uit te rusten met een 360-graden-camera.

Opnieuw is de Jeep Avenger er als 110 pk sterke mild-hybride e-Hybrid met voorwielaandrijving en als 145 pk sterke mild-hybride 4xe met vierwielaandrijving. Natuurlijk keert ook de 156 pk sterke elektrische versie terug. Die heeft een 53 kWh accu, kan met 100 kW snelladen en heeft een rijbereik van 400 kilometer.

De prijzen van de Jeep e-Hybrid en elektrische Jeep Avenger Full Electric zijn gelijk aan elkaar en beginnen bij €34.995.