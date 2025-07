Jeep Avenger breekt door 200.000-grens

Breekt de prijs van de Jeep Avenger door de €200.000? Welnee! Wel is de 200.000ste Jeep Avenger besteld. Jeep is apetrots.

Zo trots als een pauw meldt Jeep dat de 200.000ste bestelling voor een Jeep Avenger op de mat is geploft. Het Jeep-neefje werd in 2022 gepresenteerd en is sinds oktober 2022 in Nederland te bestellen. In Nederland zijn er tot op heden 4.535 exemplaren van de Jeep Avenger geleverd. Als alle 200.000 bestellingen ook daadwerkelijk tot leveringen leiden, betekent dat dat zo'n 2,3 procent van alle de afgelopen jaren bestelde Avengers in Nederland rondrijdt.

De Jeep Avenger is er in Nederland met een 100 pk sterke 1.2 benzinemotor (vanaf €32.995), als 110 pk sterke mild-hybride e-Hybrid (vanaf €33.995), als vierwielaangedreven mild-hybride 4xe (vanaf €39.995) én met een 156 pk sterke elektrische aandrijflijn (vanaf €34.995).