Jeep Avenger - Back to Basics

Deze week is de nieuwbakken Auto van het Jaar aan de beurt voor een Back to Basics-behandeling: de Jeep Avenger. De eerste volledig elektrische Jeep is na het verdwijnen van de First Edition verkrijgbaar met vier verschillende uitrustingsniveaus. Welke je ook kiest, voor alle vier kun je - mits je snel bent - SEPP-subsidie aanvragen. De fiscale waarde ligt namelijk altijd onder de €45.000. De vanafprijs van de instapper is €37.000 (minus de subsidie €34.050) en dit is wat je krijgt als je geen cent meer dan dat neertelt op Jeeps toonbank.

Jeep Avenger, €37.000

Met de introductie van de Jeep Avenger begint ook het Amerikaanse merk de volledig elektrische vruchten van het Stellantis-concern te plukken. De Avenger staat namelijk op hetzelfde platform als bijvoorbeeld de Peugeot e-2008 en kent onderhuids dezelfde techniek, al mag de Avenger alvast profiteren van Stellantis' efficiëntere aandrijflijn met een 54-kWh accupakket. Ook is de Avenger er vooralsnog alleen met de 156 pk sterke elektromotor. De 136 pk sterke krachtbron uit onder meer de genoemde Peugeot is bij Jeep niet beschikbaar en wordt in de Peugeot waarschijnlijk ook vervangen door het 156 pk sterke exemplaar.

De combinatie 54 kWh en 156 pk is hier in Nederland gelijk ook de enige optie voor de Avenger, waardoor je door voor de basisuitvoering te kiezen geen krachtiger opties links hoeft te laten liggen. Daarbij heeft elke van de vier uitrustingsniveaus van de Jeep een fiscale waarde van minder dan €45.000, waardoor de Avenger-koper hoe dan ook in aanmerking komt voor de €2.950 SEPP-subsidie voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto's - tenzij je de meest luxe uitvoering uitrust met meerdere opties, waardoor de fiscale waarde boven de €45.000 komt. De effectieve vanafprijs van de Avenger is dit jaar door de subsidie eigenlijk €34.050 (€37.000 min €2.950). Althans: zo lang het subsidiepotje nog niet leeg is.

Rood is standaard

Met de genoemde aandrijflijn sprint de Jeep Avenger in 9 seconden van 0 naar 100 km/h en het 54-kWh accupakket is goed voor een bereik van maximaal 408 km volgens de WLTP-cyclus. Vandaag kijken we naar wat de naamloze basisuitvoering verder te bieden heeft, te beginnen met het uiterlijk. Bestel je een Jeep Avenger voor de absolute basisprijs, dan krijg je een auto die te herkennen is aan zijn 16-inch zwarte stalen wielen zónder wieldoppen. Daarmee is de Avenger een van de weinige niet-bedrijfsauto's die je af fabriek met 'naakt' staal kunt bestellen. Verder is de basisuitvoering de enige met zwarte portiergrepen, want op de andere uitrustingsniveaus zijn die in de kleur van de koets gespoten.

Daarover gesproken: de enige gratis kleur is het op de afbeeldingen getoonde Ruby Red, een niet-metallic oranje-rode lak. Minder opvallen kan ook met een grijze, witte of zwarte tint, maar dat kost je €750 extra. Bij de duurdere uitrustingsniveaus groeien de wielen tot een diameter van 18 inch en is ook een in een contrasterende kleur gespoten dak mogelijk. Aan de buitenkant van de instap-Avenger vinden we ledverlichting en -dagrijverlichting aan de voorkant, maar halogeenexemplaren áchter. Wil je daar ook ledlampen, dan ben je eveneens aangewezen op een stapje hoger.

Binnenin de minst prijzige uitvoering gaan de stoelen gehuld in een deels zwarte stoffen bekleding, vinden we een 7-inch instrumentarium en een 10,25-inch touchscreen als onderdeel van het infotainmentsysteem. Dat biedt draadloos toegang tot Android Auto en Apple CarPlay en stuurt geluiden via vier speakers het interieur in. Fysieke zaken als een in delen neerklapbare achterbank en een armsteun tussen de voorstoelen zijn ook standaard, net als climatecontrol, keyless go en een interieurverwarmer die gebruikmaakt van een warmtepomp. Alle ramen zijn elektrisch te openen, een deel van de andere functionaliteiten laat zich bedienen vanaf het multifunctionele stuurwiel.

Weinig te kiezen

Ga je voor de Jeep Avenger Longitude, het tweede uitrustingsniveau, dan is de kleine elektrische cross-over bovendien uitgerust met verwarmde buitenspiegels en bijvoorbeeld zes speakers in het interieur. De instapper krijgt als enige het systeem met vier speakers aangemeten. Daarbij is de instapper de enige uitvoering waarop de verschillende optiepakketten, waarin we bijvoorbeeld zaken als een navigatiesysteem vinden, niet beschikbaar zijn. Hij biedt dus alleen uitkomst voor consumenten die naast een kleurtje niets te kiezen willen, want voor verdere persoonlijke wensen dien je je tot een van de drie uitrustingsniveaus-met-naam te wenden.

De laatste zaken - buiten wat usual suspects om - die tot de standaarduitrusting behoren, zijn de (actieve) rijhulp- en veiligheidssystemen. Op een Avenger-zonder-meerprijs vinden we onder meer cruisecontrol, vermoeidheids- en verkeersbordherkenning, automatische verlichting en ruitenwissers, lane keep assist, een stadsnoodremsysteem en hill descent control - het blijft tenslotte wel een Jeep. Verder heeft de Avenger altijd een all terrain driving mode, al vragen we ons af of dat meer behelst dan een restrictievere stand voor de tractiecontrole. Vierwielaandrijving of een in hoogte regelbaar onderstel heeft de kleine Jeep immers niet.

Voor parkeren ben je in de instapper op je eigen vaardigheden en zintuigen aangewezen, want parkeersensoren of een achteruitrijcamera heeft die niet. Mede daardoor kunnen we concluderen dat de Jeep Avenger in basisuitvoering met onder meer airco, een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, cruisecontrol en een warmtepomp voldoende comfort biedt voor de gemiddelde automobilist, maar dat de klant die iets meer wenst voor een niveautje hoger dient te gaan. Dat geldt ook voor een klant die relatief simpele zaken als verwarmbare buitenspiegels wenst. Dat is vooral te danken aan het feit dat je bij het kiezen voor de instapper geen optiepakket kunt aanvinken. Gelukkig betekent kiezen voor iets meer luxe dus niet meteen dat je de mogelijke 'korting' in de vorm van de SEPP-subsidie verliest.