Wat er niet op zit, kan ook niet stuk. Met die zin in het achterhoofd heeft de eerste eigenaar van deze jonge Dacia Duster ongetwijfeld de configurator aangeslingerd. Juist doordat hij zo eenvoudig is uitgevoerd, koop je hem nu voor relatief weinig.

De Dacia Duster is de door particulieren meest gekochte SUV-achtige van Europa. Ook de Nederlandse consument loopt wel warm voor de Duster, al moet de Dacia binnen de familie de Sandero en Jogger vaak voor zich dulden. De Duster heeft momenteel een vanafprijs van €27.500. Vind je de Duster net te duur, maar ben je wel gecharmeerd van het scherp gesneden design dat de Dacia heeft? Overweeg dan eens een gebruikte Dacia Duster. Je hebt er al een voor iets minder dan €22.000.

De goedkoopste Dacia Duster van de huidige generatie die we in het uitgebreide aanbod van tweedehands Dacia's Duster kunnen vinden, is dit witte exemplaar uit 2024. Hij kost €21.990, moet nog twee jaar oud worden en heeft slechts een kleine 26.000 kilometer gereden. Het is een Duster met 1.0 Eco-G motor en dat betekent dat hij lpg-lust. De keerzijde daarvan: je betaalt meer motorrijtuigenbelasting (mrb). Het voordeel: lpg is aanzienlijk goedkoper dan benzine.

Verder krijg je niet zo heel veel. De goedkoopste tweedehands Dacia Duster is uitgevoerd als Essential. Zoals zijn naam al aangeeft zit daar weinig meer dan het essentiële op. De verwennerij denk je er maar bij. Je krijgt airco, elektrische bedienbare zijruiten voor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, automatische verlichting en een met kunstleer bekleed stuurwiel. Een infotainmentsysteem? Kun je vergeten. Maar laten we wel wezen: niet eens zo lang geleden was een deel hiervan meer dan eens optioneel. De oorspronkelijke nieuwprijs bedroeg €25.590.

Wie bereid is iets meer uit te geven, stapt voor €23.995 in een 130 pk sterke mild-hybride Duster in Journey-uitvoering. Daarvoor krijg je een maagdelijke kilometerstand van 6.850 kilometer. De nieuwprijs van die auto was €30.890, die heeft dus meer afgeschreven.