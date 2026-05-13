Renault Twingo
Een elektrische Renault Twingo kost nu de helft van een nieuwe

Er is veel te doen om de fonkelnieuwe en volledig elektrische Renault Twingo E-Tech Electric. Die is er vanaf €21.000. Al voor minder dan de helft kun je een elektrische Renault Twingo rijden, al moet je het dan wel zonder de retrospullen doen.

We kunnen het ons goed voorstellen dat je - net als veel anderen - gecharmeerd bent van de nieuwe elektrische Renault Twingo. Zijn retrodesign valt over het algemeen in goede aarde. Doordat de nieuwe Twingo voor een deel in China is ontwikkeld, hangt er ook nog eens een vriendelijk prijskaartje aan. Hij is er namelijk vanaf zo'n €21.000. Jaren geleden introduceerde Renault echter al een elektrische Renault Twingo. Die koop je nu voor minder dan de helft van wat de nieuwe kost.

In het occasionaanbod op AutoWeek.nl vind je namelijk al een gebruikte elektrische Renault Twingo voor minder dan €10.000. Het exemplaar dat we op het podium tillen, is een jaartje jonger en heeft zo'n 17.000 kilometer minder op de teller. Met een vraagprijs van €11.425 is dit exemplaar dan ook iets duurder. Hij komt uit 2021, heeft slechts 31.317 kilometer ervaring en is uitgevoerd als Collection. Dat is na de Life-uitvoering het tweede uitrustingsniveau. Wat die biedt: climate control, een infotainmentsysteem met 7-inch display, Android Auto- en Apple CarPlay-ondersteuning en - dat verklaart de streep op de flanken - 'striping naar keuze'. Heel wat zaken die bij de instapper in het zwart zijn uitgevoerd, zijn bij deze Twingo in Collection-trim in carrosseriekleur uitgevoerd. Waarom de Collection-uitvoering verder aan te raden valt boven de instapper: je hebt een in hoogte verstelbaar stuurwiel en een in twee delen neerklapbare achterbank. Handig!

Deze Renault Twingo E-Tech Electric is 82 pk en 160 Nm sterk en is in tegenstelling tot het huidige model geen voorwielaandrijver. Hij heeft achterwielaandrijving, net als de benzineversies destijds. Hij heeft een 22 kWh accu, een 22 kW boordlader en heet een theoretische actieradius van 190 kilometer. De Twingo zoemt in 12,6 seconden vanuit stilstand naar de 100 km/h en heeft een topsnelheid van 135 km/h. De bagageruimte: 219 liter. Gooi je de achterbank plat, dan kun je 980 liter meezeulen. Je betaalt er maandelijks pak 'm beet €35 mrb voor.

De nieuwe elektrische Twingo is toevalligerwijs ook 82 pk sterk. Die heeft een 27,5 kWh accu en kan - ook in basistrim - met 50 kW snelladen. Het rijbereik: tot 262 kilometer. Op dat vlak legt de oude elektrische Twingo het natuurlijk af tegen de nieuwe.

