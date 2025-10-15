Het halen van je rijbewijs wordt volgend jaar nog even duurder dan dit jaar. Het CBR verhoogt de prijzen van zijn producten, met als gevolg dat je meer kwijt bent voor je felbegeerde roze pasje.

Wie op jacht is naar zijn of haar rijbewijs is in het gehele proces meer kwijt dan de kosten voor de rijlessen. Het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) rekent onder meer kosten voor het rijbewijs zelf, evenals voor zaken als het theorie- en praktijkexamen, een gezondheidsverklaring. De prijzen van al dat soort zaken die het CBR levert, nemen per 2026 met 3,6 procent toe.

Dat betekent dat het theorie examen auto (B) je per 2026 €50,50 in plaats van €48.75 kost. Het praktijkexamen en de tussentijdse toets kosten per volgend jaar €143,50 in plaats van €138,50. Wie een gezondheidsverklaring nodig heeft, is vanaf volgend jaar €46,90 in plaats van €45,25 kwijt. Benieuwd naar wat het praktijkexamen voor een vrachtauto (C, C1, CE, C1E) of bus (D, D1, DE, D1E) je kost? Welnu: per 2026 tik je daar €275 in plaats van €265,45 voor af.

De prijsverhoging die het CBR doorvoert is in lijn met de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) en dus met de inflatie. Interessant daarbij: 0,3 procentpunt van de prijsverhoging van 3,6 procent heeft betrekking op wat het CBR het 'in persoon betekenen van besluiten' noemt. Uit een proef is gebleken dat het rijden zonder geldig rijbewijs succesvoller vervolgd kan worden als de schorsing of ongeldigverklaring in persoon wordt overhandigd. Het CBR vindt dit belangrijk omdat er jaarlijks ongeveer 800 strafzaken geseponeerd worden door het OM of dat de betrokkenen vrijgesproken worden omdat er geen of niet voldoende bewijs van 'wetenschap van ongeldigheid of schorsing' is. Slim!