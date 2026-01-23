Van de Toyota GR Yaris komt een nog specialere variant die je alleen kunt kopen als je een loterij wint. En dat bedoelen we niet eens met het oog op zijn ongetwijfeld hoge prijs.

Voor een Yaris is de in de beste zin van het woord prettig gestoorde Toyota GR Yaris buitenissig duur. Voor de op meerdere vlakken bijzondere GR Yaris tik je in Nederland minimaal €91.995 af. Voor dat geld krijg je een driedeurs Yaris met wild uitgebouwde carrosserie en een uniek interieur en een 280 pk sterke 1.6 driecilinder met turbo. Bovendien een fiscus die je eeuwig dankbaar is voor de ruwweg €40.000 aan bpm die je neertelt. 90 mille voor een Yaris is natuurlijk bizar en dus kunnen we het ons goed voorstellen dat je de aanschaf ervan slechts overweegt als je de loterij hebt gewonnen. Voor de GR Yaris die in dit artikel de hoofdrol speelt, moet je daadwerkelijk een loterij winnen.

Dit is de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition. Dat is een speciale uitvoering van de GR Yaris die net zo gelimiteerd is als zijn naam lang. Die naam geeft dan ook al een boel weg. Met de auto viert Toyota dat de Franse coureur Sébastien Ogier - die voor het Toyota Gazoo Racing World Rally Ream rijdt - voor de negende keer de WRC-wereldtitel heeft gewonnen. De feestelijke uitvoering is gebaseerd op de GR Yaris Aero Performance en heeft onder meer een speciale en samen met Ogier ontwikkelde SEB-rijmodus. Die vervangt de Track-stand en verdeeld het vermogen in de verhouding 40:60 over de voor- en achteras. De Gravel-modus is bij deze variant vervangen door de Morizo-stand waarin de vierwielaandrijving is afgesteld op een manier die Toyota's Akio Toyoda het liefste heeft.

De exterieurkleur Black Gravite is uniek voor de speciale uitvoering, evenals de combinatie van matzwarte wielen met erachter blauwe remklauwen. In de grille komen we een Frans vlaggetje tegen, een verwijzing naar het thuisland van Ogier.

Van de Toyota GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition komen 100 exemplaren in Japan op de markt. Ook komen er 100 exemplaren naar Europa. Voor aanschaf moet je je inschrijven en je kunt er dus alleen een kopen als je een speciaal daarvoor bedachte loterij wint. We zijn in afwachting van een reactie van de Nederlandse importeur of bijzondere GR Yaris ook in Nederland geleverd wordt.