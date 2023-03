Je kunt straks overnachten in je Dacia Jogger

In januari voegde Dacia de Spring Extreme aan zijn leveringsgamma toe. De nieuwe Extreme-uitvoering is rijker uitgerust dan elke andere Spring, maar interessanter was zijn aandrijflijn. De elektrische Dacia Spring is als Extreme namelijk niet 45 pk krachtig zoals de Essential-uitvoering, maar is met 65 pk zomaar even 45 procent krachtiger. De Extreme-aanduiding was binnen het Dacia-gamma niet nieuw. Zo was de Jogger in Nederland al in een gelijknamige uitvoering leverbaar, al was dat een speciale en dus tijdelijk leverbare introductieversie. Dacia vervangt die tijdelijke Extreme-uitvoering nu voor een definitieve en ook de Sandero Stepway en Duster krijgen een dergelijke smaak.

De Sandero Stepway, Jogger en Duster in Extreme-trim zijn te Cedar Green uitgevoerd, krijgen een glanzend zwarte haaienvinantenne en op de dakrails staat de modelnaam in koperkleurige letters uitgeschreven. De koperkleur komt ook terug op de zijspiegelkappen, op de naafkappen van de speciale zwarte lichtmetalen wielen en de op de achterklep uitgeschreven merknaam is ook in wat Dacia Copper Brown noemt uitgevoerd. Meer optische aankleding komt in de vorm van topografische lijnen op de sierstukken onderaan de portieren en aan de voorzijde van de voorportieren. Bij de Duster zie je dit patroon overigens alleen terug in de voorschermen en in de B-stijl. De Sandero Stepway en Jogger krijgen ook boven de mistlampen in de voorbumper koperkleurige accenten.

In het interieur past Dacia nieuwe MicroCloud geheten grijskleurige bekleding toe. We vinden het niet alleen om de stoelen, maar ook op het dashboard (m.u.v. Duster) en de deurpanelen. MicroCloud-bekleding is volgens Dacia makkelijk schoon te maken, slijtvast maar voelt toch zacht aan. De Extreme-smaken krijgen rubberen vloermatten voor- en achterin, diverse koperkleurige accenten en instaplijsten met de vrolijke 'topografische' lijnen. Is er meer? Zeker. Zo krijgen de Dacia Sandero Extreme en Jogger Extreme standaard Extended Grip. Met een druk op de knop wordt het ESC-systeem aangepast zodat je op gladde ondergronden beter van je plek moet kunnen komen.

Dacia introduceert direct een nieuwe InNature geheten accessoirelijn voor de Jogger waarvan het nu het Sleep Pack belicht. Met het Sleep Pack kun je het binnenste van de Jogger omtoveren tot een heuse slaapkamer. Heb je een Jogger met zeven zitplaatsen? Dan die je de achterste twee exemplaren wel uit de auto te halen alvorens je de boel kunt omtoveren tot slaapvertrek. Het pakket bestaat uit een tweepersoons bed een plank en een houten opbergruimte met een inhoud van 220 liter. Het opvouwbare geheel weegt minder dan 50 kilo en is in ingeklapte modus volledig te verbergen onder het afdekzijl van de bagageruimte. Dacia heeft ook een aan de achterzijde van de Jogger te bevestigen tent op de leveringslijst.

De Nederlandse importeur zegt tegen AutoWeek dat de Extreme-uitvoeringen ook naar Nederland komen en dat ook het Sleep Pack in ons land beschikbaar komt. Meer informatie met betrekking tot de Nederlandse markt volgt later.