Wil je een elektrische Mini, maar vind je de huidige Cooper met zijn vanafprijs van €36.000 te duur? Dan is een gebruikte elektrische Mini Cooper van het vorige model misschien wel iets voor je. Die heb je al voor minder dan de helft van wat een nieuwe kost en is nog relatief zeldzaam ook.

Mini heeft de laatste jaren in sneltreinvaart nieuwe of vernieuwde modellen gepresenteerd. De Aceman werd geïntroduceerd, de Countryman werd volledig vernieuwd en eind 2023 trok Mini een volledig nieuwe generatie van zijn elektrische hatchback uit de hoge hoed. Voor een nieuwe elektrische Mini Cooper betaal je minimaal €36.990. Ook van de vorige generatie Mini's was er een elektrische versie en die koop je nu voor minder dan de helft van wat een nieuwe kost.

Met die elektrische Mini Electric - of Cooper SE - is iets bijzonders aan de hand. Hij werd in juli 2019 gepresenteerd en de eerste exemplaren werden in Nederland in maart 2020 geleverd. Tien maanden later - in januari 2021 - werd de complete compacte modelfamilie van Mini gefacelift, waaronder de elektrische variant van de driedeurs hatchback. Van die vooral optisch vernieuwde versie verschenen de eerste exemplaren in maart 2021 op de weg. Met andere woorden: het origineel is slechts één jaar geleverd. Zo'n vroege elektrische Mini is er al vanaf minder dan €14.000.

Voor €13.840 stap je namelijk in deze knalrode Mini Electric uit 2020. De 184 pk sterke elektrische hatchback heeft dan wel een van de hoogste kilometerstanden van alle elektrische Mini's die er te koop staan, al is 113.000 kilometer ervaring niet iets om je zorgen over te maken. De 28,9 kWh (netto) accu was toen de auto nieuw was op papier goed voor een bereik van 234 kilometer. De State of Health (SoH) van de accu is volgens de advertentie nog 97 procent, maar wat rijbereik betreft moet je er natuurlijk geen wonderen van verwachten. Deze elektrische Mini scoort vooral met zijn rijgedrag, al moet je tegen een stevig onderstel kunnen.

Dat deze Mini een Essential is, betekent niet dat het de kaalste uitvoering is. Er bestond namelijk ook nog zoiets als een Basic-uitvoering. De Essential heeft automatische klimaatregeling, een 6,5 inch infotainmentscherm, led-verlichting rondom, een digitaal instrumentarium, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, verwarmbare voorstoelen en sfeerverlichting. In 7,3 seconden zoem je vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h. Zijn topsnelheid: 150 km/h. Snelladen kan met 50 kW.

Vind je dit rood niets? Geen probleem, voor slechts €1.000 koop je dit exemplaar in de kenmerkende introductiekleurstelling met nog geen 80.000 kilometer ervaring.