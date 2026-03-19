Prijzen benzine en diesel weer verder omhoog: adviesprijs liter benzine naar €2,57

Tanken, tankstation (ANP)
Lars Krijgsman
De prijzen van benzine en diesel blijven stijgen en dat betekent dat zowel de benzineprijs als de dieselprijs weer een nieuw record heeft gebroken.

Een nieuwe dag betekent tegenwoordig: nieuwe recordprijzen voor benzine en diesel. Ook vandaag is dat daar weer sprake van. De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter benzine (Euro 95, E10), ligt volgens United Consumers op €2,541. Dat is weer een cent hoger dan gisteren. De prijsstijging van een liter diesel is heftiger. Bij de recordprijs van gisteren (€2,522) kun je nog eens 4,6 cent optellen. Inderdaad: de gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel bedraagt een kolderieke €2,568.

United Consumers stelt de gemiddelde landelijke adviesprijs (GLA) vast door naar de adviesprijzen van de vijf grootste oliemaatschappijen in Nederland te kijken: BP, Esso, Shell, Texaco en Total Energies. Veelal betaal je prijzen die de gemiddelde landelijke adviesprijs benaderen alleen op dure 'A-locaties' zoals bij tankstations langs de snelweg. De gemiddelde landelijke adviesprijs is indicatief voor de torenhoge brandstofprijzen die je lokaal betaalt.

 

Lees ook

Nieuws
Tanken in Belgie, tanktoerisme, benzine

Irritatie groeit om tanktoerisme: levensgevaarlijke situaties in België

Nieuws
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid

Door bpm is de hybride Mercedes-Benz CLA Shooting Brake duurder dan de sterkere elektrische

Nieuws
Peugeot 306 Cabriolet

Peugeot 306 Cabrio van nog geen €3.000 is leuk voor wie wél een cabrio wil - Liefhebber Gezocht

Nieuws
BMW 3-serie Touring teaser

Nieuwe BMW 3-serie komt gewoon ook als Touring

Nieuws
Tankstation accijnsverlaging april 2022 (ANP)

Nederlandse tankstations zien omzet dalen, drukte over de grens

