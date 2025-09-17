Heb jij een auto uit 1987 en zit je al jaren met smart te wachten op je vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting? Dan hebben we slecht nieuws voor je…

De oldtimerregeling voor de motorrijtuigenbelasting betekende ooit dat alle auto’s van 25 jaar en ouder volledig vrijgesteld werden van de belasting die ook wel wegenbelasting wordt genoemd. Sinds 2014 ligt die grens bij 40 jaar en ook daaraan komt uiteindelijk een einde. Dat was tot op heden per 1 januari 2028, waarbij er ook nog is voorzien in een overgangsregeling voor auto’s die nu nog geen 40 zijn, maar wel voor 1 januari 1988 zijn gebouwd.

Een klassiek staaltje ‘leuker kunnen we het niet maken, wel ingewikkelder’, maar we zijn er inmiddels aan gewend. Of toch niet, want in de gisteren gepresenteerde miljoenennota blijkt dat er toch weer aan de oldtimerregeling wordt gesleuteld. Om wat gaten in de begroting te dichten stelt het demissionaire kabinet voor om het einde van de oldtimerregeling met één jaar te vervroegen, dus naar 1 januari 2027. Dat zou betekenen dat auto’s van na 1 januari 1987 al niet meer mrb-vrij worden, en dat is dan weer jammer voor wie zo’n auto heeft en niet kan wachten tot de felbegeerde vrijstelling op de mat ploft. Volgens dit eerdere artikel zijn dat er heel wat.

Wat zeg jij: goed idee, of het zoveelste voorbeeld van ‘automobilistje pesten’? Laat het weten!