Jammer maar helaas: BMW 8-serie uit productie

In 1999 verdween de eerste BMW 8-serie van de prijslijsten. Nu herhaalt de geschiedenis zich, want ook de tweede 8-serie is stilzwijgend uit het aanbod van BMW geschrapt. Ook de BMW X4 is verdwenen

De huidige BMW 8-serie verscheen in 2018. Hoewel zijn naam nadrukkelijk terugverwijst naar de 8-serie uit de jaren 90 – die met klapkoplampen en zonder B-stijl – is de nieuwste ‘8’ veel meer een directe opvolger van de twee generaties 6-serie die hem voorgingen.

Net als de laatste 6 was de 8 er als tweedeurs coupé, als cabrio en als vierdeurs Gran Coupé. BMW leverde hem als zescilinder 840i, als M850i met V8 en als M8 met nog heftiger V8 en (dik) 600 pk. Er was trouwens ook een diesel, de zescilinder 840d die je in Nederland maar zelden zult tegenkomen. Allemaal pure benzinemotoren dus en geen enkele plug-inhybride of anderszins ‘groene’ uitvoering. Smullen voor de liefhebber, maar samen met het geboortejaar en de zichtbaar al wat hogere leeftijd van dit model ook een teken aan de wand dat het leven van de 8-serie eindig zou zijn.

Een opvolger voor de 8-serie is er niet, althans nog niet. In de toekomst voelt BMW vroeg of laat vast weer de behoefte om een serieuze ‘halo car’ te introduceren. De eerste tekenen van een i8-achtige Coupé zijn er al, maar over een nieuwe 6-serie gingen ook al wat geruchten. Het kan echter nog wel even duren voordat zo'n niche-model er is en dat is gezien de focus op en hoge ontwikkelingskosten van de Neue Klasse-modellen ook niet gek. BMW drukt ons wel op het hart dat verschillende dealers nog best wat 8-series op voorraad hebben, dus sla gerust je slag als dit afscheid je erg zwaar valt - en het budget toereikend is.

X4

Er is trouwens nog een model uit het BMW-aanbod verdwenen: de X4. Hier zijn we minder rouwig om, maar dat heeft gezien onze objectiviteit uiteraard niets met het uiterlijk van de X4 te maken. De X4 krijgt in tegenstelling tot de 8 namelijk wel op korte termijn een (soort) opvolger, namelijk de elektrische iX4 die naast de iX3 in het gamma wordt geplaatst. Meer over die auto lees je hier.

Weer 2 cabrio’s weg

Met het verdwijnen van de X4 en de 8-serie is er trouwens nog maar één BMW met een ‘ouderwets’ BMW-dashboard zonder ‘curved screen’ of het nog nieuwere ‘panoramic iDrive’. Die ene BMW is de Z4 en die staat nog wel in de configurator, maar het einde van deze roadster is ook al aangekondigd. Daarmee schrapt BMW in korte tijd twee cabrio’s, en is er in die categorie nog maar één BMW (de 4-serie) over. Laten we hopen dat daar in de toekomst ook weer wat aanvulling komt, want het aanbod nieuwe cabriolets is toch al bijzonder schraal momenteel.