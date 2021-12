Jaguar XJ12 (1995) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

De V12 is een uitstervend ras in het automobiele landschap. Jaguar was de huidige tijdgeest in zekere zin behoorlijk voor, want de laatste roofkat met twaalfcilinder rolde al in 1997 van de band. Deze Jaguar XJ12 behoort tot die laatste generatie.

Voor Jaguar was 1994 een behoorlijk keerpunt. De nieuwe XJ met modelcode X300 was namelijk de allereerste XJ die volledig onder hoede van Ford ontwikkeld en geproduceerd werd. Ten opzichte van zijn voorganger XJ40 wijzigde het silhouet nauwelijks, het was immers ook een grondige doorontwikkeling van de XJ40, maar van de voor- en achterkant bezien staat er een compleet andere auto voor je neus. Met de dubbele ronde koplampen greep de toen nieuwe XJ duidelijk terug op het verleden van Jaguar. Smaken verschillen, maar de X300 oogt een stuk minder gedateerd dan zijn hoekige voorganger. Dat zal deels ook komen doordat Jaguar nog lang vasthield aan dat design: pas bij de introductie van de X351 in 2010 kreeg de XJ een compleet ander smoelwerk.

De XJ12 heet intern geen X300, maar X305. Onder de kap ligt een aloude Jaguar-motor: de 6.0 V12 onderging enkele modificaties, maar in de basis was het dezelfde motor als in de E-Type Series III lag. De XJ12 was niet de meest krachtige XJ die je kon krijgen: dat was de XJR met zijn 331 pk en 512 Nm sterke supercharged zes-in-lijn. Met 318 pk en 478 Nm koppel deed de V12 er echter niet veel voor onder. Qua opzet zijn de twee versies sowieso niet met elkaar te vergelijken: de XJR is een veel meer sportief georiënteerde brulboei, terwijl de XJ12 juist bedoeld was om zijn inzittenden heel snel maar trillingsvrij en in alle rust en comfort naar hun bestemming te laten zoeven.

Een XJ12 X305 op straat tegen het lijf lopen is zeker geen vanzelfsprekendheid. Naar verluidt produceerde Jaguar slechts 3.400 exemplaren van deze laatste XJ12, die uiteraard niet allemaal de tand des tijds even goed zullen hebben doorstaan. Dit origineel Nederlands geleverde exemplaar met korte wielbasis staat er gelukkig nog aardig fris bij. Het beige interieur vormt een mooi contrast met het donkerblauwe exterieur, waarbij de kleur van de 'pinstripe' op de flank mooi aansluit bij het interieur. De vierde particuliere eigenaar heeft deze XJ12 alweer sinds 2012 in zijn bezit en het lijkt erop dat hij/zij goed voor de toplimousine zorgt. Fijn om te zien dat dit stukje geschiedenis uit het laatste V12-hoofdstuk van Jaguar op 's lands wegen te zien blijft!

