Jaguars wedergeboorte staat op het punt realiteit te worden. Voor het zover is, wordt de eerste van 'het nieuwe Jaguar' over over het circuit van Monaco gestuurd.

Monaco is de stad van de Ferrari's, Porsches, Lamboghini's en Bentleys. Als het aan Jaguar ligt, is het ook de stad van de Type 01. De Jaguar Type 01 wordt een luxueuze en vooral grote elektrische GT. Die is nu in een strakker rood-wit stickervelletje gestoken en is in die vorm over het circuit van Monaco gereden.

In zijn nieuwe strakke verpakking laat de Jaguar iets meer van zijn daadwerkelijke vormen zijn. Als we de Engelsen mogen geloven, rijdt de Jaguar Type 01 'als geen andere elektrische auto'. Dat zouden wij ook zeggen. Hoe dan ook: de Type 01 zal met zijn ruim 1.000 pk sterke aandrijflijn in ieder geval niet ondergemotoriseerd zijn. Benieuwd waar Type 01 voor staat? 'Type' is uiteraard een verwijzing naar modelnamen als E-Type, F-Type en ga zo maar door. De '0' staat voor 'nul uitstoot', de '1' herinnert je eraan dat dit de eerste Jaguar is van wat de Engelsen zelf als een nieuw tijdperk omschrijven.

Later dit jaar wordt de Jaguar Type 01 gepresenteerd.