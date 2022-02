'Jaguar schrapt bijna alle modellen, geen SUV's op komst'

Jaguar gooit zijn hele strategie op de schop de komende jaren. We mogen een nieuw modellengamma verwachten dat er heel anders uit komt te zien dan we gewend zijn van het merk.

Er wordt steeds meer duidelijk over het 'nieuwe Jaguar' dat we vanaf halverwege dit decennium mogen verwachten. CEO Thierry Bolloré liet onlangs al weten dat Jaguar aan een eigen EV-platform werkt en maakt nu ook meer duidelijk over de modellenstrategie. De Fransman laat volgens Auto, Motor und Sport los dat alleen de I-Pace nog een langer leven beschoren is. Voor de rest zullen alle nu nog leverbare modellen verdwijnen en, als we hem goed begrijpen, ook geen directe opvolgers krijgen.

Dat betekent dus dat we van meer afscheid moeten nemen dan alleen brandstofmotoren bij Jaguar. Het merk, dat per 2025 alleen nog volledig elektrische modellen verkoopt, zwaait relatief betaalbare modellen als de XE en XF uit en zet een punt achter de F-Type, maar opvallender: ook de SUV's E-Pace en F-Pace komen niet terug. Sterker zelfs, Bolloré laat doorschemeren dat er helemaal geen SUV's meer verwacht hoeven te worden. Dat is in deze tijd zeer opmerkelijk. Jaguar wil een merk worden dat zich onderscheidt met unieke elektrische auto's met 'onderscheidende proporties'. Koopjes worden het waarschijnlijk niet, aangezien Jaguar eerder aangaf richting Bentley-territorium op te willen schuiven.

Panthera

Er is behoorlijk wat werk aan de winkel. Afgelopen jaar flirtte Jaguar namelijk nog met het idee om een EV-basis van een andere fabrikant te gebruiken. Onlangs is echter besloten dat het een eigen 'Panthera' genaamde basis in de stijgers zet. Dat is rijkelijk laat als je bedenkt dat het huidige aanbod (op de I-Pace na) in 2025 weg is. Als het nieuwe modellengamma nog enigszins divers wil zijn in 2025, mogen de Britten dus wel haast maken.