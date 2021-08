Jaguar Mk2 - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Er zijn auto's die hun plaats in de rubriek 'In het Wild' verdienen omdat het simpelweg prachtig bewaarde erfstukken van lang vervlogen tijden zijn. Deze Jaguar Mk2 is een auto in die categorie.

Dat het in 'In het Wild' alle kanten op kan gaan, bewijst deze inzending van AutoWeek-lezer Pascal van Timmeren wel. Gisteren stonden we nog stil bij twee ogenschijnlijk originele Fords uit de jaren 80, nu hijsen we een prachtige (ongetwijfeld gerestaureerde) Jaguar uit de vroege jaren 60 op het podium. Wellicht doet die ondanks zijn prachtige staat minder met je dan eerdergenoemde Fords omdat het altijd al een speciaal ding is geweest, maar hij is zeker even een moment van aandacht waard.

Je moet goed speuren om een Jaguar van deze leeftijd op 's lands wegen tegen te komen en eigenlijk maak je vrijwel uitsluitend in de drogere en warme periode van het jaar kans dat je er één treft. Een Mk2 als deze is vast en zeker het gros van het jaar keurig onder een doek in een garage te vinden. Een Mk2 in een zo te zien perfecte staat is immers al snel zo'n € 40.000 of meer waard en vereist ook de nodige aandacht om 'm goed te houden. Op deze foto's staat de oude Brit op een plek waar-ie zich vast helemaal thuis voelt: voor een statig landhuis.

Het gaat hier om een Jaguar Mk2 met de bekende 3,8-liter metende versie van de XK6-motor in de neus. De grootste krachtbron waarmee de Mk2 leverbaar was, afkomstig uit de voor zijn tijd werkelijk bloedsnelle XK150. De Mk2 met deze motor was het populairst en daar speelde onder meer de destijds bijzonder indrukwekkende topsnelheid van tegen de 200 km/h zeker een rol in. Wie iets meer verfijning en een nóg hogere topsnelheid wilde, kon vanaf 1963 overigens voor de eerste S-type gaan. Een model dat uiterlijk veel overeenkomsten vertoonde met de Mk2, maar onderhuids veel moderner was. Hoe dat ook alweer precies zat, brachten we onlangs nog eens onder de aandacht.