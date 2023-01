Jaguar Mk2 (1961) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Niets mis met een leuke Opel Kadett City, Mazda 626 of Fiat 132 (zomaar een greep uit de In het Wild-auto's van de afgelopen tijd), maar soms is het even tijd om stil te staan bij een oudere en vooral deftiger klassieker. Deze Jaguar Mk2, bijvoorbeeld.

Het spotten van klassiekers ligt aardig onderuit op het moment, want we zitten midden in de winter. Toch zijn er oude beestjes bij die ook nu nog wel eens buiten komen. Deze Jaguar Mk2, bijvoorbeeld. Cees van Wingerden spotte de deftige Brit bij een tankstation en legde hem gelukkig voor ons vast. Bedankt, Cees! Waarschijnlijk vraag je je af wat zo'n prachtige klassieker nu in de buitenlucht doet. Het weer is er immers niet bepaald naar en zeker zo'n Jaguar wil je toch het liefst niet aan de elementen overleveren. De eigenaar verzekerde Cees er echter van dat de auto maar heel even de stalling uit was en de Mk2 verder fijn warm en droog in een garage de winter kan doorbrengen.

Reken maar dat de eigenaar er zuinig op is, want de in prachtige staat verkerende Mk2 is pas sinds april vorig jaar in zijn bezit. Hij kocht de 'Jag' van iemand die er maar liefst 26 jaar in had gereden en voor heeft gezorgd. Overigens kwam de auto pas in de eerste helft van de jaren 90 naar Nederland. Er is destijds wel een klassiek kenteken op gedrukt, dus gelukkig mag de auto ook gewoon donkerblauwe platen voeren. Een Mk2 met gele platen zou ook eigenlijk geen gezicht zijn.

De Jaguar Mk2 was, zoals de naam al aangeeft, de tweede generatie van Jaguars naoorlogse 'instapmodel'. Die term is bij een Jaguar alleen natuurlijk behoorlijk relatief, want de Mk2 was een (zeker voor zijn tijd) indrukwekkende auto. Dat kwam grotendeels door de motor, de befaamde XK geheten zes-in-lijn die in de Mk2 leverbaar was met 2,5, 3,4 en 3,8 liter slagvolume. Zeker met die laatste, dezelfde motor als in de E-type leverbaar was, was de Mk2 voor zijn tijd en zeker voor het soort auto bijzonder snel; hij had een topsnelheid van tegen de 200 km/h. Na de komst van de snellere en modernere S-type was de Mk2 vooral qua wegligging wel duidelijk wat verouderd, maar het gespotte exemplaar stamt nog van voor die tijd. Hopelijk komt deze schoonheid straks in de lente weer met frisse moed de weg op om het straatbeeld te sieren!