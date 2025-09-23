Ga naar de inhoud
Jaguar Land Rover verlengt productiestop na cyberaanval

Gebed zonder eind

Range Rover Evoque 2023

Jaguar Land Rover (JLR) heeft nog altijd last van de gevolgen van een cyberaanval begin deze maand. JLR, onderdeel van het Indiase Tata Motors, verlengt de productiestop tot 1 oktober.

Op 2 september meldde JLR dat het getroffen was door een zware cyberaanval, waarbij de retail -en productieactiviteiten in de problemen kwamen. Volgens de automaker is dat nog steeds het geval en blijft de productie daardoor nog een week stilliggen.

"We nemen deze stap om voor de komende week duidelijkheid te geven, terwijl we het plan maken voor de gefaseerde herstart van onze werkzaamheden en ons onderzoek verder uitvoeren", meldt het bedrijf. Wie er achter de aanval zit, is nog onbekend.

JLR heeft drie fabrieken in het Verenigd Koninkrijk , waar ongeveer duizend auto's per dag worden geproduceerd. Het concern zou dagelijks "tientallen miljoenen ponden" verliezen door de productiestop. Ook zijn er veel zorgen over de 33.000 werknemers, van wie er nu veel thuiszitten.

De stilstand heeft ook gevolgen voor de Britse toeleveringsketen van JLR. Die bestaat uit veel kleinere bedrijven en ondersteunt ongeveer 104.000 banen in het land. Over de grens van het Verenigd Koninkrijk voelen bedrijven ook de effecten. Zo wordt het Duitse bedrijf Eberspächer, dat uitlaatsystemen levert, en het Slowaakse bedrijf Hollen, dat ervoor zorgt dat de auto-onderdelen van goede kwaliteit zijn, getroffen.

