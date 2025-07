Autofabrikant Jaguar Land Rover schrapt in het Verenigd Koninkrijk tot 500 managementfuncties via een vrijwillige vertrekregeling. Volgens het bedrijf raakt de ingreep niet meer dan 1,5 procent van het Britse personeelsbestand.

Volgens het Britse concern, dat eigendom is van het Indiase Tata Motors, staat de verkoop onder druk door de Amerikaanse importheffingen. In het afgelopen kwartaal verkocht het bedrijf ruim 15 procent minder auto's. Deze daling was het gevolg van een tijdelijke stopzetting van de export naar de Verenigde Staten en het afbouwen van voorraden oudere Jaguar-modellen.

In april kondigde de Amerikaanse regering aan een extra invoertarief van 25 procent op auto's te zullen heffen, in een poging de binnenlandse autoproductie te stimuleren. Sindsdien hebben de VS en het VK echter een overeenkomst gesloten waarbij een verlaagd tarief van 10 procent wordt toegepast op de eerste 100.000 in het VK geproduceerde auto's die jaarlijks naar de VS worden geëxporteerd.