Jaguar Land Rover legt productie langer stil door cyberaanval

Jaguar Land Rover (JLR) heeft nog altijd last van de zware cyberaanval begin deze maand. JLR, eigendom van het Indiase Tata Motors, heeft de productiestop verlengd tot 24 september.

In een verklaring meldt het bedrijf dat het personeel, partners en leveranciers zijn geïnformeerd over de verlengde productiestop in de fabrieken, waaronder die in het Verenigd Koninkrijk en Slowakije. Direct na ontdekking van de cyberaanval haalde JLR de systemen offline om de impact te beperken. Het forensisch onderzoek naar de aanval loopt nog.

De gevolgen reiken verder dan alleen de productielocaties van JLR en treffen de hele toeleveringsketen van het bedrijf. Sky News meldde vorige week dat leveranciers van JLR in het Verenigd Koninkrijk tijdelijk al ongeveer 6000 medewerkers hebben ontslagen. Ook zijn al oproepen gedaan aan de Britse overheid om in te grijpen en ondersteuning te bieden.

