Woensdag beginnen productielijnen voor onder andere de productie van automotoren en de assemblage van accu's in de regio West Midlands. Ook hervatten onderdelen van een autofabriek in Solihull de activiteiten. Andere fabrieken volgen later.

De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk meldde dat er eind augustus een grote cyberaanval was geweest. Het concern legde daarna Britse, Slowaakse, Braziliaanse en Indiase fabrieken stil. De aanval heeft daardoor grote financiële gevolgen.

De regering in Londen schoot te hulp met 1,5 miljard pond aan kredietgaranties, met het oog op de tienduizenden banen bij de fabrikant en toeleveranciers. Jaguar Land Rover zelf maakt bekend toeleveranciers te willen helpen door sneller een nieuwe vorm van financiering in te voeren. Leveranciers kunnen vooraf geld ontvangen tijdens de geleidelijke hervatting van de productie.