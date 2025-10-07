Ga naar de inhoud
MENU

Menu

Auto's
Kenteken

Jaguar Land Rover herstart eerste fabrieken na grote cyberaanval

Lekker weer bouwen

Jaguar Land Rover JLR productie fabriek

Jaguar Land Rover herstart bepaalde productieprocessen die wekenlang stillagen door een cyberaanval.

Woensdag beginnen productielijnen voor onder andere de productie van automotoren en de assemblage van accu's in de regio West Midlands. Ook hervatten onderdelen van een autofabriek in Solihull de activiteiten. Andere fabrieken volgen later.

De grootste autofabrikant van het Verenigd Koninkrijk meldde dat er eind augustus een grote cyberaanval was geweest. Het concern legde daarna Britse, Slowaakse, Braziliaanse en Indiase fabrieken stil. De aanval heeft daardoor grote financiële gevolgen.

De regering in Londen schoot te hulp met 1,5 miljard pond aan kredietgaranties, met het oog op de tienduizenden banen bij de fabrikant en toeleveranciers. Jaguar Land Rover zelf maakt bekend toeleveranciers te willen helpen door sneller een nieuwe vorm van financiering in te voeren. Leveranciers kunnen vooraf geld ontvangen tijdens de geleidelijke hervatting van de productie.

Plaats een reactie

Ontdek deze occasions: had je ze al gezien?

Jaguar XF 2.7D V6 Premium Luxury | dealer onderh. | Inr Mog.

Jaguar XF 2.7D V6 Premium Luxury | dealer onderh. | Inr Mog.

  • 2008
  • 269.211 km
€ 4.950
Jaguar F-Pace P400e PHEV R-Dynamic SE | Performance Seats | Stoelverwarming + Stoelverkoeling | Panoramadak | Eerste Eigenaar | BTW | Dealer Onderhouden! |

Jaguar F-Pace P400e PHEV R-Dynamic SE | Performance Seats | Stoelverwarming + Stoelverkoeling | Panoramadak | Eerste Eigenaar | BTW | Dealer Onderhouden! |

  • 2022
  • 48.559 km
€ 57.440
Jaguar XK

Jaguar XK

  • 2012
  • 217.512 km
€ 48.950

Lees ook

Vergelijkende test
Porsche 928 vs Jaguar XJS

Deze twee ‘mislukte’ sportwagens bleken taaie overlevers: Jaguar XJS & Porsche 928

Nieuws
Productie Land Rover Defender

Jaguar Land Rover leent met hulp van overheid bijna €2 miljard

Nieuws
Land Rover Defender Sport spyshots

Kleine Land Rover Defender ‘Sport’ oogt toch een beetje als een Santa Fe

Nieuws
Range Rover Evoque 2023

Jaguar Land Rover verlengt productiestop na cyberaanval

Nieuws
Range Rover Sport SV

Jaguar Land Rover legt productie langer stil door cyberaanval

Lezersreacties (0)

Reageren

Maak melding van misbruik

Let op! Deze functie is niet bedoeld om zelf een commentaar toe te voegen. Optioneel kun je er een opmerking bij plaatsen.

Er is iets mis gegaan. Probeer het later nog eens of e-mail ons.