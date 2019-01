Jaguar geeft richting aan autonome auto's

Jaguar heeft een stel autonome pods van Aurriga uitgerust met een systeem dat op de weg kan projecteren welke richting het autonome voertuig op wil gaan. Het systeem is in staat een set lijnen op de weg te projecteren, maar de ruimte tussen die lijnen is variabel. Zo wordt de afstand tussen de lijntjes kleiner naarmate het autonome karretje afremt. Als de auto eenmaal tot stilstand is gekomen, zijn de lijnen samengevoegd. Als er weer wordt geaccelereerd, neemt de afstand tussen de lijnen weer toe. Daarnaast kan de projectie worden gebruikt om aan te geven of de auto naar links of naar rechts wil afslaan of afbuigen.

Jaguar test de laatste tijd steeds vaker systemen die kunnen worden gebruikt voor autonome auto's. Het merk heeft autonome auto's al in de praktijk getest en is zelfs in de weer met de ontwikkeling van autonome systemen die ook offroad kunnen worden gebruikt.