Jaguar F-Type zwaait na tien jaar af

De Jaguar F-Type verscheen in 2013 op de markt. Aanvankelijk alleen als cabrio, maar later ook als coupé. Volgend jaar, tien jaar na de introductie, houdt de sportwagen het voor gezien. Vanaf 2025 wil Jaguar alleen nog maar volledig elektrische auto's produceren, dus neemt het merk afstand van zijn verbrandingsmotoren. Ian Callum, die de coupélijnen van de auto op papier zette, hintte in 2016 op een opvolger met middenmotor voor de F-Type. Dat zal, gezien Jaguars huidige ambities, niet doorgaan. Als Jaguar nog een sportwagen op de markt brengt, dan is die elektrisch.

Er komt niet alleen een einde aan tien jaar F-Type, maar ook - voorlopig - aan 75 jaar Jaguar sportauto's. In 1948 kwam de Jaguar XK120 op de markt, destijds de snelste productieauto die je kon kopen en Jaguars eerste sportieveling. Om dat te vieren, lanceert het merk nu de 75-edities van de F-Type: extra rijk uitgeruste 'special editions' voor het laatste modeljaar.

Met behulp van die edities maakt Jaguar de line-up van de in 2019 nog vrij uitvoerig gefacelifte F-Type een stuk overzichtelijker. Je kunt nog altijd kiezen uit een vier- of achtcilinder, met vermogens van 300 tot 575 pk, wat dat betreft verandert er weinig. Het overzicht zit 'm in de uitvoeringen: de 450 pk sterke F-Type met V8 (twee- of vierwielaandrijving) en de 575 pk sterke F-Type R (altijd vierwielaandrijving) kun je volgend jaar alleen nog als 75-editie krijgen. Vind je de 75-uitdossing niks, dan ben je veroordeeld tot de viercilinder met 300 pk (altijd achterwielaandrijving). Dat is de enige motorisering die vanaf volgend jaar nog als niet-75-editie te bestellen is.

Altijd 20-inch

Voor welke motor je ook kiest, 20-inch wielen zijn voortaan standaard op de F-Type. De 75 en 75 R krijgen eigen wielontwerpen mee, respectievelijk geheel zwarte 5-spaaks of deels zwarte 10-spaaks exemplaren met diamond cut-afwerking. Verder hult Jaguar de 75-editie naar wens in de voor die uitvoering unieke lakkleur Giola Green-metallic. Daarnaast zijn de 75-edities vrij compleet uitgerust: zachter leer, een suède hemel en sportievere stoelen zijn allemaal standaard. Ook zaken als een adaptief onderstel en een elektronisch geregeld sperdifferentieel zijn standaard op die uitvoering, evenals enkele voor deze uitvoering unieke badges met het silhouet van de F-Type. De prijzen voor de Jaguar F-Type 75 en F-Type R 75 zijn nog niet bekend. Ze verschijnen zowel in coupé- als cabriovorm.