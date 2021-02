Jaguar elektrisch? Deze Jaguars blijven brullen

Jaguar wordt vanaf 2025 een puur elektrisch merk. Slecht nieuws voor wie dol is op de soms heerlijke roffels die uit de 'Jags' komen, maar natuurlijk hebben we de bestaande Jaguars altijd nog.

Jaguar toont zich van zijn progressieve kant door vanaf 2025 enkel nog volledig elektrische auto's aan te bieden. Opmerkelijk, want het roemruchte merk heeft in de loop der jaren enkele heerlijk klinkende auto's tot leven gewekt. Er passeerden er heel wat de revue bij AutoWeek. Zet je speakers maar vol open of doe even een koptelefoon op, want het is hoog tijd om de brullende Jaguars nog eens een podium te geven.

In 2016 reden we met de F-type SVR, die dankzij zijn 5.0 V8 met supercharger een grom laat horen die perfect bij de naam van het merk past. Uiteraard is er meer over deze auto te zeggen dan alleen dat-ie heerlijk klinkt, maar in deze video lag er in ieder geval genoeg nadruk op de brul die uit de vier uitlaateinden kwam.

Iets verder terug in de tijd, tien jaar geleden alweer, reden we met de Jaguar XKR-S op het Portugese circuit van Portimao. Daar zochten we uit of de XKR-S een mooie balans tussen comfortabel en sportief was, zoals we gewend waren van Jaguar. Qua 'comfort' voor de oren zat het in ieder geval wel goed, tenzij je niet van het geluid van een brullende V8 houdt of niet tegen harde geluiden kunt.

Dat Jaguar geen V8 nodig heeft om je te verwennen met motorgeluid, bewees de F-type toen-ie er pas net was. In april 2013 reed Roy Kleijwegt de open versie in de buurt van Pamplona en werd hij betoverd door de klank van de V6. Met een druk op de knop kon je de kleppen openzetten voor extra 'herrie' en dat maakte van de V6 een heerlijke brulaap.

Over smaak valt niet te twisten, maar hoewel Jaguar met de XFR-S niet echt de markt heeft veroverd, was het wel een heerlijk extreem ding. Eind 2014 zetten we deze knalstation naast de Mercedes-Benz CLS 63 AMG Shooting Brake. Twee vrij forse en toch absurd snelle auto's, met een geluid dat daarbij helemaal past. Welke het mooist klonk? Oordeel zelf maar.

Tot zover de grote motoren, want in 2017 besloot Jaguar ook een 2,0-liter viercilinder in de F-type te leveren. Hoe dat in de praktijk uitpakte, wilden we natuurlijk even proberen. Die extra cilinders, die mis je wel, maar er zijn auto's die slechter klinken met zo'n 'kleine' motor aan boord.