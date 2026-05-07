Een nieuwe week, een nieuwe Chinese auto voor de Nederlandse markt. Dit is de Jaecoo 8 SHS-P. Dat is een flinke plug-in hybride SUV met tot zeven zitplaatsen en een relatief vriendelijk prijskaartje.

De Jaecoo 8 SHS-P heeft een vanafprijs van €53.990. Wat je voor dat geld krijgt: een 4,82 meter lange plug-in hybride SUV met vierwielaandrijving en een niet misselijk systeemvermogen van 428 pk en 580 Nm. Wat je ook krijgt: een 34,46 kWh groot accupakket dat een elektrisch bereik van 135 kilometer mogelijk maakt. Vanuit stilstand bereik je een snelheid van 100 km/h in 5,3 seconden.

De genoemde vanafprijs geldt voor de Jaecoo SHS-P Luxury met vijf zitplaatsen. Hij is er ook als Exclusive met zeven zitplaatsen en kost dan €55.990. Achter de derde zitrij biedt de zevenzitter 200 liter bagageruimte. De vijfzitter lust zonder neergeklapte achterbank een riante 738 liter. Gooi je de tweede zitrij plat, dan kun je 2.021 liter meezeulen.

De uitrusting is meer dan in orde. De SUV heeft verwarmde en ventileerbare massagestoelen, een panoramisch schuifdak en een uitgebreid audiosysteem met 14 luidsprekers. Een 12,3 inch instrumentarium en een infotainmentscherm met dezelfde diagonaal is standaard, evenals een uitgebreid pakket passieve en actieve veiligheidssystemen.

