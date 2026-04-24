Jaecoo 8 is grote SUV met flinke actieradius

Jaecoo neemt de 8 mee naar de Beijing Auto Show. Het is het nieuwe topmodel van het Chinese merk en het duurt niet lang voordat de plug-in hybride SUV in Nederland is te zien. Hij staat komende maand al bij de dealers.

De Jaecoo 8 borduurt visueel voort op de Jaecoo 5 en de 7 en heeft dezelfde kenmerkende neus met de opvallende verticale spijlen. Maar bij de 8 is alles net even wat groter – en dan hebben we het ook over die grille. De Jaecoo 8 is er als vijf- en zevenzitter, en is vooralsnog alleen leverbaar als plug in-hybride. Vierwielaandrijving is standaard.

1.000 km actieradius

De aandrijflijn is een bekende uit de Omoda Jeacoo-stal en is ook te vinden in de Omoda 9. De basis is een 1,5-liter viercilinder die via twee elektromotoren de vooras aandrijft. Op de achteras zit een elektromotor van 228 pk. Het systeemvermogen is een flinke 428 pk. De batterij meet 34,4 kWh en daarmee kan hij maximaal 134 km elektrisch rijden. Aan de gewone laadpaal is de Jaecoo geen kampioen, want hij kan maar met maximaal 6,6 kW laden aan de wisselstroomlader. DC-snelladen kan de Jaecoo 8 met 70 kW. Hij is verder geschikt voor V2L-laden en kan dus andere apparaten opladen uit zijn eigen stroomvoorraad. De totale actieradius bedraagt meer dan 1.000 km.

Op de uitrusting is volgens goed Chinees gebruik niet bespaard en hoewel de exacte specificaties nog niet bekend zijn, weten we wel dat onder meer stoelverwarming, -koeling en -massage standaard zijn, evenals een groot schuifdak, 20-inch lichtmetaal en een head-up display met augmented reality. De Jaecoo 8 mag 1.500 kg trekken en de verwachting is dat de vanafprijs zo’n 52.000 euro is.