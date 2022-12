Dit was 2022: deze artikelen maakten de tongen los

In 2022 verschenen niet alleen honderden achtergrondverhalen, reportages en tests, maar ook duizenden nieuwsberichten op AutoWeek.nl Een heel stel daarvan maakte behoorlijk wat los. We blikken terug op de meest spraakmakende verhalen!

Autofabrikanten introduceren de ene nieuwe elektrische auto na de andere. Tussen die elektrische nieuwkomers zitten steeds vaker relatief betaalbare modellen. Het nieuws dat het aandeel particulier gekochte elektrische auto's in de totale EV-verkoop stevig toeneemt, kon op maar liefst 1.119 reacties rekenen. Daarin nemen we een tweedeling waar tussen mensen die de EV met open armen ontvangen, en mensen die de elektrische auto te duur of simpelweg niet aantrekkelijk vinden.

Auto's met dieselmotor staan al even in het automobiele verdomhoekje en het ziet er niet naar uit dat ze daar ooit nog uitkomen. De verkoop van nieuwe diesels ligt in Nederland op zijn spreekwoordelijke gat en de Bovag sprak begin dit jaar de verwachting uit dat er spoedig voor het eerst sinds 2003 minder dan 1 miljoen diesels in Nederland zullen zijn. Daarop werden in 667 reacties behoorlijk wat visies gegeven!

In 2021 kochten Nederlanders een recordaantal gebruikte auto's, onder meer doordat de verkoop van nieuwe auto's als gevolg van de pandemie naar het diepste punt sinds 1967 daalde. De enorme toename van de verkoop van gebruikte auto's remt de verduurzaming van het wagenpark, zo concludeerde ING. Binnen enkele dagen verschenen er ruim 632 reacties onder!

Met de elektrische auto op vakantie? Het wordt steeds beter mogelijk, maar op wintersport gaan we het liefst níet met een elektrische auto. Dat was een van de conclusies uit een onderzoek van verzekeraar Allianz Direct. De helft van de Nederlanders zou een elektrische auto niet geschikt vinden voor wintersportvakanties. Leuk weetje: ruim een derde van de Nederlandse wintersporters die met de auto op vakantie gaat, gaat met een wc-rol de hort op. Ook op dit artikel reageerden lezers heftig, maar dat komt ongetwijfeld niet alleen door de vermelding van het toiletpapier.

Japanse automerken hebben over het algemeen het imago hoog te scoren op het gebied van betrouwbaarheid. Lexus hield de reputatie van de Japanse bouwkwaliteit in stand door in vijf Europese landen als betrouwbaarste automerk uit de bus te komen. Tesla eindigde onderaan de betrouwbaarheidslijst. Tesla reageerde kritisch op het onderzoek.

In maart waren nog niet alle specificaties van Toyota's eerste volledig als elektrische auto ontwikkelde SUV bekend. Het bericht waarin we je de actieradius van de Toyota bZ4X konden vertellen, kon op ruim 583 reacties rekenen.

In maart dit jaar schreven we over een toename van de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine. Een liter Euro 95 (E10) kostte op 7 maart al €2,35, maar een dag later zelfs €2,42. Dat de prijs van benzine niet veel later zelfs de €2,50 per liter voorbij ging zorgde voor een tranendal bij de tankstations.