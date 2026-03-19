Italië haalt kwartje van brandstofprijzen af

De noodmaatregel, die vooralsnog twintig dagen geldt, is al gepubliceerd in de Italiaanse staatscourant. Daarin staat ook dat transportbedrijven op de weg en vissers vanwege de hoge dieselprijzen een heffingskorting krijgen, waardoor ze minder belasting hoeven te betalen.

De regering in Rome kondigde ook een "anti-speculatiemechanisme" aan. Het moet garanderen dat de prijzen aan de pomp direct meebewegen met de olieprijzen op de wereldmarkt. Oliebedrijven moeten volgens dat plan dagelijks adviesprijzen voor brandstoffen publiceren en pomphouders mogen daar niet boven zitten.

Volgens persbureau ANSA broedde de rechtse regeringscoalitie eerder op een prijsplafond voor brandstoffen. Dat was vooral de wens van vicepremier Matteo Salvini van de rechts-populistische Lega. Maar dat stuitte op weerstand, onder andere omdat dit concurrentie op de vrije markt zou dwarsbomen. De regering rekent erop dat de noodmaatregelen voor benzine en diesel een half miljard euro kosten, schrijft het Italiaanse persbureau.

