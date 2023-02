Alle nieuwe auto’s uitstootvrij in 2035, met als enige uitzondering superkleine fabrikanten van hyper-exclusieve exoten. Dat is het plan dat sinds eerder dit jaar eindelijk definitief is, of tenminste lijkt. In Italië zijn ze er namelijk nog bepaald niet van overtuigd. Het laarsvormige land liet zich al eerder negatief uit over de plannen, onder meer bij monde van premier Giorgia Meloni en transportminister Matteo Salvini.

Nu mengt ook minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani zich in het debat. De Italiaanse krant Corriere Della Sera schrijft dat Tajani met een concreet voorstel komt: stel de limiet op 90 in plaats van 100 procent. Dus: in 2035 moeten niet alle nieuwe auto’s, maar 90 procent van alle nieuwe auto’s uitstootvrij zijn. Dat zou met name de Italiaanse industrie meer tijd geven om zich aan te passen.

Gebeurt dat niet, dan dreigen er volgens de Italianen honderdduizenden banen en tal van bedrijven verloren te gaan. Men heeft op dat vlak natuurlijk wel wat recht van spreken, want als de Europese zetel van het in Stellantis opgegane FCA is Italië een belangrijke speler op autogebied in Europa.

Tajani krijgt bijval van Adolfo Urso, minister van Economische ontwikkeling in Italië. Volgens Urso valt het door de EU voorgestelde tijdspad simpelweg niet te rijmen met de Italiaanse realiteit. Dan gaat het volgens Urso niet alleen om de auto-industrie zelf, maar ook naar de hoeveelheid laadpalen. Nederland wordt daarbij specifiek door Urso genoemd: “In Italië zijn er momenteel 36.000 laadpunten, tegen 90.000 in Nederland”. Met de verkopen van EV’s in Italië gaat het ook al niet lekker: volgens Automotive News werden er in 2022 nog minder verkocht dan een jaar eerder, waarbij het marktaandeel van EV’s blijft steken op 3,7 procent. Ter vergelijking: gemiddeld in Europa is dat inmiddels 12 procent.