Italiaanse elektrische top-SUV vanbinnen

Wie in de markt is voor een elektrische SUV en een voorliefde heeft voor auto's van Italiaanse makelij, die moet start-up Aehra even goed in de gaten houden. In november liet Aehra namelijk een nog naamloze elektrische SUV zien die vanbuiten overladen was met de nodige visuele drama. Ook vanbinnen belooft Aehra's eerstgeborene een bijzondere verschijning te worden.

Aehra geeft voor het eerst interieurfoto's vrij van zijn eerste auto, een elektrische SUV met een actieradius van ruim 800 kilometer en 750 tot 815 pk aan elektrische spierkracht. De Aehra is een gelikt gelijnde SUV met bijzonder openslaande portieren. De voordeuren klappen schuin naar voren zoals je dat van auto's als de Lamborghini Aventador kent. De achterportieren zijn vleugeldeuren in de stijl van de exemplaren op bijvoorbeeld de Mercedes-Benz 300 SL. De portieren bieden toegang tot een interieur dat net als het uiterlijk van de Aehra best bijzonder is.

De elektrische SUV heeft dankzij een wielbasis van 3 meter volgens zijn scheppers een uitermate ruim interieur. Opvallend genoeg gebruikt Aehra NBA-spelers als rekeneenheid om aan te tonen hoe ruim het gevaarte wel niet is. Volgens Aehra passen er vier full-size NBA-spelers in de auto. Geen NBA-spelers van klein of normaal postuur dus, maar de echt grote jongens. De Aehra komt als vier- en als vijfzitter en krijgt een behoorlijk weelderig uitgevoerde werkplek

We zien een dashboard dat voornamelijk uit een gigantisch display bestaat. Over de gehele breedte van de cockpit loopt een scherm dat als de auto rijdt in zijn laagste positie staat. In die modus geeft het scherm zaken weer als de huidige snelheid, actieradius, temperatuur en bijvoorbeeld de routekaart. Op de hoeken van het scherm worden de beelden die de digitale zijspiegels maken weergegeven. Als de auto geparkeerd staat, kan het scherm omhoog gebracht worden zodat je met je gezin (of met een deel van een NBA-team) een film kunt kijken. Ook een verdieping lager zit een display. Daarmee stuur je zaken als de klimaatregeling, het audiosysteem en diverse veiligheidssystemen aan.

Ook opvallend is het stuurwiel van de Aehra. Dat is namelijk opvallend plat. In het bovenste deel van het stuurwiel vinden we een klein display waarop de bestuurder onder meer de snelheid kan aflezen. Het interieur zelf is volgens de Italianen 'van superieure kwaliteit'. Dat hebben we voorlopig maar te geloven, bijzonder oogt het in ieder geval wél.