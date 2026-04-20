Italiaans sportautomerk wordt nieuw leven ingeblazen

Als je een autoliefhebber bent en geïnteresseerd bent in de geschiedenis ervan, roept de naam Itala wellicht beelden op van zwart-witfilms, van coureurs met pilotenbrillen en besmeurde gezichten. Dit merk uit Turijn, opgericht aan het begin van de twintigste eeuw, was het Ferrari van zijn tijd, nog voordat Ferrari bestond.

Itala verwierf roem door de legendarische rally Peking-Parijs van 1907 te winnen, met prins Scipione Borghese achter het stuur van een 35/45HP Itala. De afstand bedroeg bijna 15.000 kilometer, dwars door woestijnen, bergpassen en modder. De Itala was zo superieur dat hij enkele weken eerder in Parijs aankwam dan de nummer twee.

Het was een prestatie die Itala wereldberoemd maakte in de beginjaren van de vorige eeuw. Het merk ging in 1934 failliet. Maar nu, een eeuw later, wordt het merk nieuw leven ingeblazen. De wederopstanding wordt geleid door de Italiaanse industriereus DR Automobiles Group. Het bedrijf verkoopt in thuisland Italië diverse Chinese modellen onder eigen merknamen, zoals DR en EVO. Dit zijn betaalbare auto’s, maar met de Itala richt het zich op een compleet andere klantengroep.

Het gaat hier niet om budgetmerken, maar om pure luxe en ‘Made in Italy’. Het bedrijf heeft een investering van 55 miljoen euro gereserveerd om van Itala het prestigieuze vlaggenschip van de groep te maken. De productie zal plaatsvinden in de Italiaanse fabrieken in Macchia d’Isernia of Anagni om het Italiaanse vakmanschap te garanderen.