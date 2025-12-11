Van alle autokopers wereldwijd die voornemens zijn om binnen twee jaar een nieuwe auto te kopen zegt de helft zijn pijlen te richten op een auto met een verbrandingsmotor. Elektrificatie is lang niet even zover als in Nederland, dus dat percentage lijkt op zichzelf niet heel schokkend. Opmerkelijker is dat dat percentage 13 procentpunten hoger ligt dan vorig jaar.

Minstens zo opvallend: waar vorig jaar nog 24 procent van de potentiële autokopers een duidelijke voorkeur voor een elektrische auto had, geeft dit jaar nog slechts 14 procent aan een voorkeur voor een EV te hebben. Ook geeft nog slechts 16 procent aan de voorkeur voor een hybride auto hebben, terwijl dat percentage vorig jaar nog op 21 procent lag. 29 procent geeft vrees voor een te beperkte actieradius als grootste obstakel om tot aanschaf van een EV over te gaan, terwijl 28 procent de te gebrekkige laadinfrastructuur als grootste belemmering noemt en eenzelfde percentage van de ondervraagden zegt hoge kosten voor het vervangen van de accu als grootste barrière te zien.

Cijfers over de Europese autokoper heeft EY ook. Zo steeg het percentage dat een auto met verbrandingsmotor wil kopen in ons werelddeel met 11 procentpunten, al geeft het niet aan hoe groot dat deel nu is. Volgens Constantin M. Gall van EY heeft de verandering in de voorkeur van autokopers te maken met hoge kosten, veranderingen in (lokaal) beleid, importtarieven en zorgen over de mogelijk te beperkte laadinfrastructuur.