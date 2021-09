Is dit de beste elektrische auto?

Het Engelse Autovia presenteert met de Autovia EV-21 naar eigen zeggen de perfecte elektrische auto. De EV-21 bestaat niet in levenden lijve en dat zal altijd zo blijven. De ludieke EV is namelijk een digitaal samenraapsel dat volgens Autovia de beste eigenschappen van bestaande elektrische auto's samensmelt tot één model.

Autovia, de uitgever van onder meer onze Engelse collega's van AutoExpress, heeft met de EV-21 een wel heel eigenzinnig geval gepresenteerd. De puur hypothetische EV combineert volgens Autovia diverse bestaande elektrische auto's om tot 'de perfecte EV' te komen. Volgens Autovia heeft het zich voor het samenstellen van de EV-21 gebaseerd op informatie uit zijn jaarlijkse 'Driver Power'-enquête waarbij het onder meer lezers van AutoExpress vraagt naar hun persoonlijke ervaringen met hun, in dit geval elektrische, auto's. De EV-21 is natuurlijk een ludiek samenraapsel, al zegt Autovia met digitaal in elkaar geplakte gevaarte te willen illustreren dat alle ingrediënten voor 'de perfecte EV' al bestaan, zij het niet in één auto. "Het is nu aan de techneuten en designers om de beste elementen van EV's te combineren in één auto,", aldus Autovia.

Autovia belicht elk thema afzonderlijk en noemt daarbij de auto die als voorbeeld genomen zou moeten worden. Zo zou de perfecte EV de prijsstelling van MG's elektrische modellen moeten hebben, de garantievoorwaarden van de Lexus UX300e, de laadsnelheid van de Audi e-tron GT en Porsche Taycan en de praktische eigenschappen van de Citroën e-Berlingo en zijn elektrische broertjes en zusjes. Het interieur van de BMW i3, hoewel dat bepaald geen jong model meer is, heeft volgens de data van Autovia het beste interieur, onder meer door het materiaalgebruik. De onderstelafstemming van de Hyundai Ioniq 5 zou voor het Engelse wegennet, Autovia is immers een Engelse club, het beste zijn terwijl.

De EV-21 van Autovia heeft, puur hypothetisch natuurlijk, de actieradius van de Mercedes-Benz EQS, levert de prestaties van de bijna 2.000 pk sterke Rimac Nevera, stuurt als een Porsche Taycan, is net zo speels als de Mini Electric en heeft de gadgets en snufjes van de Honda e. Is de EV-21 compleet onrealistisch en dus een utopie? Natuurlijk, maar de bijzondere plaat van de samengeraapte EV wilden we je niet onthouden.

Wat vind jij de beste elektrische auto van dit moment? Laat het ons weten in de reacties.