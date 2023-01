Is dit de Aston Martin DB12?

Aston Martin loste in 2016 de toen al 13 jaar oude DB9 af met de DB11. De DB9 bleek een behoorlijk lange adem te hebben dankzij zijn alom geprezen lijnenspel. Of de DB11 het net zo lang vol kan houden? Dat is nog maar zeer de vraag. Deze gespotte testauto roept wat dat betreft de nodige vragen op. Het is duidelijk een flink gecamoufleerde DB11, dus er zit hoe dan ook iets nieuws aan te komen. Of dat een facelift voor de DB11 is? Daarvoor lijkt de camouflage dan weer een beetje té enthousiast. Doorgaans wordt bij een bijpuntsessie niet de hele auto ingepakt. De kans is dan ook aanwezig dat we hier met een zogenoemde mule te maken hebben.

Als dat zo is, hebben we hier waarschijnlijk een als DB11 vermomde DB12 voor ons. Eén ding is zeker, er ligt gewoon een verbrandingsmotor in. De DB11 heeft nog 'gewoon' een V12 en mogelijk krijgt ook zijn opvolger die weer. Voormalig CEO Tobias Moers stelde nog dat de opvolger van de DB11 volledig elektrisch wordt, maar bestuursvoorzitter Lawrence Stroll zwakte dat later wat af. Stroll gaf een jaar geleden aan dat Aston Martin eerst inzet op mildere elektrificatie. Klanten zouden immers nog niet staan te springen om volledig elektrische Aston Martins. Is dit inderdaad de DB12, dan heeft die dus naar verwachting hooguit een deels elektrische aandrijflijn. Het kan ook een DB11 zijn met zo'n aandrijflijn, waarmee Aston Martin de levensduur van de DB11 verlengt. Even afwachten nog.