De grensstreek tussen Nederland en België raakt ontwricht door tanktoerisme. Nederlandse pomphouders zien hun omzet kelderen, Vlamingen staan in de file voor hun eigen deur. In Essen wordt rond de pomp nu zelfs permanent de verkeerspolitie ingezet. "Dit kan zo niet langer”, klinkt het aan beide kanten van de grens.

Door de torenhoge benzineprijzen in Nederland kiezen steeds meer automobilisten ervoor net over de grens te tanken.

Bij tankstation Gemerco in Meerle, populair onder automobilisten uit Breda en omgeving, rijdt drie keer per dag een tankwagen met 40.000 liter voor om de voornamelijk Nederlandse klandizie van peut te voorzien.

Verslaggevers van deze site telden op piekmomenten zo’n zeventig Nederlanders per uur bij de onbemande pomp en zagen tot laat in de avond lange rijen.

Lokale ondernemers profiteren

Lokale ondernemers profiteren van de toestroom — veel Nederlanders doen ook nog snel een boodschapje — maar dorpsbewoners zijn het zat. Zo komt Lieke Schellekens door de rij auto’s vaak haar eigen oprit niet op. "En als je het wel probeert, worden ze nog boos ook, omdat ze denken dat je voordringt.”

Burgemeester Tinne Rombouts van Hoogstraten, waar Meerle onder valt, kent de klachten."Onze tankstations zijn simpelweg niet ingericht op zulke grote aantallen klanten. Automobilisten nemen vanwege de prijs het wachten voor lief, maar veroorzaken wel gevaarlijke situaties op de openbare weg.”

Asociaal gedrag

Haar collega Gert Vandekeybus uit Essen, dat vooral populair is bij automobilisten uit Roosendaal en omstreken, ziet dat het wachten bij de pomp steeds vaker tot asociaal gedrag leidt. "De politie is tegenwoordig ook permanent aanwezig om te controleren of niemand de weg blokkeert en deelt regelmatig waarschuwingen uit. Wij beschikken hier gelukkig over een speciale verkeerspolitie, dus die inzet gaat niet ten koste van andere taken.”

De burgemeesters kunnen weinig doen tegen de Nederlandse ‘invasie’: het prijsverschil wordt veroorzaakt door verschillen in accijnzen, en die worden zowel in Nederland als in België door de landelijke politiek bepaald.

Onrust in Midden-Oosten

Aan Nederlandse zijde leidt het tanktoerisme vooral tot geklaag onder pomphouders. Sinds het wegvallen van de accijnscompensatie en de verhoging begin dit jaar — en door de recente onrust in het Midden-Oosten — is het bij veel stations rustiger dan ooit, zegt de Brabander Willem-Jan van Golstein Brouwers van branchevereniging Drive. "Tanken over de grens loont inmiddels al voor mensen die 40 kilometer verderop wonen.”

“De pomphouder sponsort vaak de lokale voetbalclub, die komt dan ook in de knel”

Van Golstein Brouwers pleit voor compensatie voor pomphouders in de grensstreek, maar ziet liever dat de prijzen in Europa worden gelijkgetrokken. Zo niet, dan dreigen volgens hem bredere problemen.

"Het gaat verder dan alleen omzetverlies. De pomphouder sponsort vaak de lokale voetbalclub, die komt dan ook in de knel. En doordat tanktoeristen in België ook boodschappen doen, kan uiteindelijk ook de buurtsuper verdwijnen.”

Het kabinet zint weliswaar op maatregelen om Nederlanders tegemoet te komen voor de laatste maand enorm opgelopen energieprijzen, maar tot concrete stappen heeft dat nog niet geleid. In 2022, na de grootschalige Russische invasie in Oekraïne, gebeurde dat wel meteen.