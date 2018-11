Ironie ten top: 0 sterren voor Nissan ‘Hardbody’

De bewuste Nissan is de pick-up die bij ons tussen 1997 en 2004 als Navara in de prijslijsten stond. De Navara is intussen al twee generaties verder, maar onder de noemer NP300 Hardbody staat het model in onder meer Zuid-Afrika nog altijd in de prijslijsten. Het resultaat van deze auto bij de botsproef toont glashelder aan hoezeer de veiligheidseisen in twee decennia veranderd zijn. Bij de Global NCAP behaalde de basisversie de laagst mogelijke score, met 0 sterren voor inzittendenbescherming als logisch resultaat. Twee airbags konden niet voorkomen dat het resultaat door de organisatie als ‘schokkend slecht’ wordt omschreven. Voor de bescherming van kinderen sprokkelt de Nissan 2 van de 5 sterren bij elkaar.

Ook in vergelijking met de andere auto’s die in deze ronde zijn getest, brengt de Nissan het er slecht vanaf. Global NCAP parkeerde ook de Toyota Yaris, Hyundai i20 en Kia Picanto tegen de muur en die auto’s kwamen allemaal tot drie sterren, waarbij bleek dat meereizende kinderen in de Yaris het veiligst zitten. Die auto krijgt drie sterren voor de bescherming van kinderen, de rest van het veld komt tot twee.

Onder de noemer ‘Safer Cars for Africa’ gaat Global NCAP sinds een jaar de strijd aan met onveilige auto’s die in Zuid-Afrika nog altijd op de prijslijst staan. Veiligheidsuitrusting die in Europa allang standaard is, wordt in onder meer dit Afrikaanse land vaak van de voorzieningenlijst gehaald. Zo is de i20 uit dit verhaal in principe dezelfde auto die wij hier kennen, maar blijkt de auto in Zuid-Afrika niet te worden voorzien van stabiliteitshulp ESC, zij-airbags en gordijnairbags. Zelfs de complete structuur van de auto is volgens Global NCAP anders. De Toyota Yaris die door de organisatie getest is, is een ander model dan de ‘Europese’ Yaris.