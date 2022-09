Irmscher Opel Corsa Spider (1986) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Opel wist de aandacht behoorlijk op zich te vestigen toen het in 1982 vooruitblikte op de Corsa met de Opel Corsa Spider. Een guitige tweezits cabriolet met voor zijn tijd moderne lijnen. In die zin was het dan ook een beetje een teleurstelling toen de productieversie van de Corsa verscheen. Waar was die leuke open versie nou? Gelukkig sprong onder andere Irmscher (net als Michalak) daarop in door in 1984 alsnog het dak van de Corsa te halen. Ze gaven 'm zelfs de naam van de conceptauto.

Irmscher kreeg in overeenstemming met Opel gloednieuwe driedeurs Corsa's direct vanuit de fabriek in Spanje geleverd om er de zaag in te zetten. Het dak werd door Irmscher vanaf de A-stijl naar achteren geheel verwijderd. Men laste verstevigingen in de dorpels om de stijfheid goed te houden en monteerde een stoffen klapdak. Een uitneembare rolbeugel bood steun voor het dak, dat als het was opengeklapt kon worden afgedekt met een paneel van glasvezel. Ook de nieuwe achterklep werd van dat materiaal gemaakt. Wie voor het volledige pretpakket ging, kon de Corsa met aangepast bumperwerk, een volledig nieuwe grille, ronde koplampen, donkere achterlichten (zoals op de conceptauto), speciale wielen en zijskirts krijgen. Technisch was er ook nog een upgrade mogelijk: Irmscher leverde naar wens een tot 83 pk opgeschroefde 1.3 in de Spider.

Het exemplaar dat nu te koop staat, kreeg bijna de volledige Irmscher-behandeling. Behalve de hele waslijst aan uiterlijke aankleding heeft-ie dus ook de genoemde 1.3 in de neus liggen. Alleen de eveneens leverbare lederen bekleding ontbreekt voor zover we kunnen zien. We kunnen dus met recht spreken van een heel bijzondere Corsa, waarvan bijna nooit meer een vergelijkbaar exemplaar op de Nederlandse markt is. Echt iets voor een liefhebber dus. De auto komt met een taxatierapport, een nieuwe distributieriem en verse apk. Omdat het een in 2005 uit Duitsland geïmporteerde is de extreem lage kilometerstand van 31.000 km wellicht niet helemaal na te gaan, maar wie weet kan het taxatierapport wat zekerheid bieden. €6.999 is de vraagprijs. Iets zegt ons dat dat wel realistisch is.