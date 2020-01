Ionity's snellaadprijzen schieten omhoog

Bij het snellaadnetwerk van Ionity moet voortaan - net als elders - per kilowattuur worden betaald . Het voorheen geldende introductietarief van 8 euro per laadsessie gaat daarmee op de schop.

Het tarief was bedoeld om automobilisten kennis te laten maken met het netwerk van Ionity, dat opgezet is door BMW, Daimler, Ford en de Volkswagen Group. Rijd je een elektrische auto van een van deze merken, dan zijn er speciale betaalpakketten mogelijk. Ben je zonder abonnement onderweg, dan geldt per 31 januari een tarief van 79 eurocent per kilowattuur. Daarmee wordt het een flinke klap meer geld wat bestuurders moeten betalen voor een volle accu. Ter indicatie: als iemand zijn Tesla Model 3 Longrange van 10 naar 80 procent wil laden, dan kost dat voortaan €55,30.

Daarmee is Ionity duurder dan bijvoorbeeld Fastned of Allego, die respectievelijk 59 en 69 eurocent per kilowattuur rekenen. Ook het Supercharger-netwerk van Tesla is met 25 eurocent per kilowattuur vele malen voordeliger.

In Nederland staan zes laadstations van Ionity, met nog eens twee locaties in aanbouw. De laders van Ionity hebben een maximaal vermogen van 350 kW, meer dan de huidige elektrische auto's aankunnen. De Porsche Taycan Turbo komt met maximaal 270 kW het beste tot zijn recht bij de laders van Ionity. In Europa zijn inmiddels ruim 200 laadstations van Ionity gereed, met nog eens 52 locaties waar gewerkt wordt.