Ioniq is in Europa al een herkenbaar EV-label binnen Hyundai, maar wordt in China nog verder van het ‘moedermerk’ losgeweekt. Dat gaat gepaard met twee concept-cars met een even herkenbare als gestroomlijnde carrosserie.

Met een beetje fantasie zou je zomaar kunnen denken dat Hyundai in het gat springt dat Honda heeft achtergelaten door de 0 Saloon en 0 SUV te schrappen. Met name de Ioniq Venus en de 0 Saloon hebben best wat overeenkomsten, hoewel de twee uiteraard niets met elkaar te maken hebben. Ze zijn zelfs voor een ander continent bedoeld: de Honda’s zouden in de VS worden gebouwd en ook vooral daar worden geleverd, de nieuwe Ioniq-concepts zijn voor China. Het gaat nog om concept-cars, en dus vooral om het design. De Venus is een lage, zeer gestroomlijnde auto. Hij wordt door Hyundai omschreven als een sedan, maar bestaat van neus tot kont uit één lijn en heeft dus geen drie duidelijk te onderscheiden segmenten. De Earth-SUV is op dezelfde monovolume-leest geschoeid, maar uiteraard hoger. De interieurs van de auto’s zijn typisch EV-anno-nu, met een groot scherm, twee draadloze laders in het midden en verder vooral veel lucht en ruimte.

De namen van de auto’s zijn uiteraard geen toeval: Hyundai vernoemt de Ioniq-auto’s naar planeten om te tonen hoe de voertuigen ‘in een baan om de klant cirkelen’. Die klanten zijn dan ook ‘het centrum van het universum van de Ioniqs’, ronkt Hyundai.

Hoewel Hyundai Ioniq in China dus meer dan ooit neerzet als merk, blijft het herkenbare Hyundai-logo nog wel gewoon op de neus van de auto’s. Het zit dus toch weer ergens tussen een merk en een label in, maar daar schrikt in China helemaal niemand meer van.