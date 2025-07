De bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid in Brabant hebben zwaar te lijden onder het uitstel van zeven grote snelwegprojecten in de provincie, waarschuwt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit).

Van de 2,5 miljard euro die het Rijk daarvoor had toegezegd, is volgens hem meer dan 1,5 miljard weggehaald. "Het is daarom bittere noodzaak dat een nieuw kabinet alsnog fors gaat investeren in de provincie", stelt de PvdA-bestuurder.

"De geloofwaardigheid van het Rijk staat hier echt onder druk", aldus Smeulders, die de betrouwbaarheid van het kabinet in twijfel trekt. "Het is frustrerend om te zien dat er in Den Haag tot nu toe zo weinig beweging zit. Er is de laatste jaren simpelweg te veel gestrand in Brabant."

Uitstel door stikstofproblemen kan de gedeputeerde nog begrijpen, maar "ordinaire bezuinigingen om elders een gat te kunnen dichten" vallen volledig verkeerd. "We roepen een nieuw kabinet op daar verandering in te brengen."