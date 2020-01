'Introductie nieuwe Opel Astra uitgesteld'

De volgende generatie van de Opel Astra moet volgend jaar verschijnen, maar het is nog maar de vraag of we de auto snel op de weg tegen zullen komen. Onzekerheid over de Brexit dreigt de boel te vertragen.

De in 2015 geïntroduceerde en vorig jaar gefacelifte Opel Astra moet er waarschijnlijk nog wat langer tegenaan. De opvolger, de Astra L, stond oorspronkelijk gepland voor 2021, maar gaat waarschijnlijk pas in 2022 in productie en in de verkoop. Automotive News meldt op basis van bronnen binnen de fabrikant dat PSA-CEO Carlos Tavares wil afwachten hoe de Brexit uitpakt. De nieuwe Astra moet namelijk behalve in Rüsselsheim ook in het Engelse Ellesmere Port worden gebouwd. Een ongunstige handelssituatie tussen het VK en de EU kan ervoor zorgen dat PSA toch een streep zet door de Britse productie.

De Vauxhall Astra wordt al vanaf de eerste generatie in Ellesmere Port gebouwd. De Opel Astra bouwt men in het Poolse Gliwice. De Poolse fabriek wordt na het afzwaaien van de Astra K volledig ingezet voor de productie van bestelauto's. Rüsselsheim neemt daarom de productie van de Opel over. Het oorspronkelijke plan was om de Britse productie van de Vauxhall Astra ongemoeid te laten, maar mogelijk moet dat nu dus ook naar een andere faciliteit verplaatst worden.