Interieur Volkswagen ID.3 duikt op

Op het internet dook - heel kort - een Duitse reclamespot van Volkswagen op. Daarin kwamen beelden voorbij van de nieuwe ID.3 én zijn interieur. Het publiceren van de video lijkt een foutje, want op dit moment zijn de bewegende beelden in geen velden of wegen te bekennen. Gelukkig hebben onze ijverige vrienden van een Frans forum de video onderschept voordat hij verdween en enkele screenshots van het interieur gemaakt.

Eerder deze week reden wij al een rondje in de heftig bestickerde voorbode van de ID.3. Onze fotograaf mocht toen geen foto’s van het interieur maken, maar de redacteur mocht het toen wel beschrijven. Zijn beschrijving: “We zagen een trapeziumvormig display dat als een satelliet op de stuurkolom staat, met een daarin geïntegreerde draaiknop rechtsboven voor de transmissie, een groot centraal display dat naar de bestuurder gedraaid staat en een lichtstrip onder de voorruit die informatie geeft. Voor wie aan deze omschrijving niet genoeg heeft, hebben we een geheime tip: denk even terug aan de Seat EL Born concept-car (foto 9-12). Meer zeggen we niet.“ De nieuwe beelden bevestigen deze cryptische omschrijving. Het centrale scherm op de middenconsole ‘hangt’ los van de rest en geeft toegang tot veel voorzieningen. Van navigatie tot de klimaatregeling: alle functies zitten in het scherm verwerkt. De unieke draaiknop achter het stuurwiel voor het verwisselen van de transmissie krijgt ook meer vorm. De instructies in het digitale instrumentarium krijgen een andere lay-out dan we nu van Volkswagen gewend zijn. Het geeft een meer geanimeerde indruk.

Tijdens de komende IAA in Frankfurt kunnen we het hele dashboard bewonderen, want dan vindt de wereldwijde première plaats. Voor de eerste rijindruk kun je hieronder terecht.